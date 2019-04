Catastrophes naturelles et multirisque habitation : La SAA opte pour la vente en ligne

La SAA poursuit son développement. Les prouesses s’enchaînent. S’inscrivant dans le cadre de l’intégration de la gestion digitale et l’amélioration de l’offre des services, auxquelles un intérêt particulier est accordé, la compagnie, annonce son premier responsable, compte lancer, d’ici octobre prochain, la vente en ligne pour les catastrophes naturelles et la multirisque habitation.

En 2018, la SAA a réalisé un chiffre d’affaires de 28 milliards de dinars, avec à la clé une première place nationale et dont 43% sont transformés en marge nette, une marge de solvabilité de 33 Mds DA et 50,5 Mds DA d’actifs financiers, soit 23% des actifs du secteur. S’y ajoutent 180 Mds DA d’indemnisations durant les 15 dernières années, la régularisation de 400.000 dossiers/an.

D’autre par, Nacer Saïs rebondit sur le rejet, par le Conseil national de la concurrence, du dossier portant création d’un groupe d’expertise, entre la Société algérienne d'expertise, filiale de la SAA, et Expertise Algérie (Exal), appartenant à la Compagnie algérienne d'assurances et de réassurances (Caar), la Compagnie centrale de réassurances (CCR) et la Compagnie algérienne des assurances transports (Caat).

Joint au téléphone, il affirme qu’«il n’a rien reçu». Au-delà de la nature de la réponse donnée à cette fusion censée élargir, outre les accidents automobiles, son champ d’intervention au pétrole, gaz, à l’aviation et au secteur maritime, M. Saïs dit que «c’est un bon signe renseignant sur de nouvelles pratiques selon lesquelles tout devra désormais s’effectuer dans des conditions appropriées». Affirmant son adhésion à ces interventions du Conseil national de la concurrence, M. Saïs souligne qu’elles permettent de «passer à une gestion économique saine et rationnelle». Notons que le rejet dudit dossier a été expliqué par l’existence d’une résolution du Conseil de participation de l’État, selon laquelle lorsqu’une entreprise est endettée, son endettement ne doit pas être absorbé par une autre entité se trouvant en bonne santé financière.

À propos de ce genre de fusion, l’Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée, relative à la concurrence, oblige les entreprises qui veulent fusionner pour devenir une seule de passer par le CNC. L’article 15 de ladite Ordonnance lié aux concentrations économiques note que le CNC peut entamer la procédure prévue par la loi et étudiera s’il y a un risque de position dominante. «Les concentrations qui sont de nature à porter atteinte à la concurrence, en renforçant notamment la position dominante d’une entreprise dans un marché, doivent être soumises par leurs auteurs au Conseil de la concurrence qui prend une décision dans un délai de trois mois», indique l’article 17 de la même Ordonnance. Pour Djilali Slimani, membre permanent du CNC, le nombre insignifiant d’affaires de concentration notifiées audit Conseil «nous paraît être en relation directe avec les dispositions de cet article 17». La seconde ambiguïté concerne, selon lui, l’article 18 qui stipule que «les dispositions de l’article 17 s’appliquent à chaque fois que la concentration vise à réaliser un seuil de plus de 40% des ventes ou achats effectués sur un marché». Pour M. Slimani, «il est plus approprié de substituer le critère de notification basé sur des parts de marché par celui basé sur le chiffre d’affaires», ajoutant que «l’expérience au niveau comparé a en ce sens révélé que le premier critère demeure incertain juridiquement et inefficace». Abondant en termes des ambiguïtés de ladite Ordonnance, le même responsable déplore «l’obligation d’obtention des avis des deux ministères (Commerce et celui chargé du secteur)». Explicite, il souligne que la lenteur dans l’expression des deux avis respectifs «peut impacter les délais requis par la loi qui fixe à trois mois la prise de décision».

