Pêche : Traçabilité des produits

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, a relevé hier à Alger la nécessité de bien gérer, de valoriser et d’optimiser les investissements colossaux réalisés par l’Etat au profit de l’activité de la pêche, a indiqué un communiqué du ministère de l'Agriculture. Cette démarche s'inscrit dans «l’objectif d’améliorer la productivité et d’assurer la traçabilité des produits halieutiques et la sécurité des intervenants au niveau de ces espaces portuaires», a souligné le ministre lors d'une réunion de coordination entre son secteur et celui des Transports qu'il a présidée. La réunion était consacrée à l’organisation et à l’amélioration de la gestion des infrastructures portuaires dédiées à l’activité de la pêche. A cet effet, M. Omari a indiqué que cette première rencontre, à laquelle ont pris part les responsables des deux ministères et les représentants des professionnels de la pêche, avait pour but «d’amorcer un processus de rapprochement entre les deux secteurs qui convergent dans la gestion des ports de pêche». Le ministre a, dans ce sillage, appelé les deux secteurs à travailler en synergie pour élaborer une feuille de route basée sur une démarche intelligente, graduelle et inclusive ayant pour objectif l’amélioration de la gestion des ports de pêche, notamment les espaces de distribution et de transit de la production. Il a insisté, dans ce cadre, sur l'importance de mettre en exploitation des halls à marée et des quais de débarquement en vue d’assurer la traçabilité des captures, les statistiques sur la production, la sécurité sanitaire des produits et la sécurité des intervenants au niveau de ces espaces. «Une telle organisation va se répercuter positivement sur la qualité et le prix du poisson sur le marché», a-t-il estimé. Les deux secteurs ont convenu, lors de cette rencontre, d’organiser une journée d’étude pour discuter des voies et moyens de mettre en place, de nouveaux mécanismes de gestion des infrastructures portuaires dédiées au secteur de la Pêche, qui répondent aux attentes des professionnels et des gestionnaires.