Travaux publics et transports : Parfaire le Service public

«Il faut déployer davantage d'efforts, pour mobiliser les potentialités financières et humaines pour la réalisation et l'entretien des routes, et le développement des infrastructures et moyens de transports afin de parfaire le service public au profit des citoyens.» C’est ce qu’a déclaré le ministre des Travaux publics et des Transports, lors d'une réunion d'évaluation, tenue en ce début de semaine avec les directeurs des wilayas.

A cette occasion, Mustapha Kouraba, a exhorté ses cadres à «redoubler» d'efforts et à mobiliser «toutes» les énergies en vue de «finaliser» les programmes en cours de réalisation tout en veillant sur la qualité et le respect des délais de réalisation ainsi qu’à l'aplanissement de toutes les difficultés en coordination avec les parties concernées. Il a, en outre, mis en avant l'impératif du suivi et du contrôle «permanent» des opérations de réalisation à travers une présence «constante» au niveau des chantiers ainsi que l'importance de la valorisation des cadres «compétents» dont regorge, selon lui, le secteur au niveau local et l'exploitation «optimale» de la ressource humaine.

Kouraba a jugé par ailleurs «impératif» que ces agents aient la prérogative de prendre des décisions «immédiates» concernant toute situation à même d'entraver l'avancement des travaux. «Tout cela doit se faire dans le respect total des règles de transparence en matière de planification et de mise en œuvre des dépenses publiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur», a-t-il soutenu, mettant l'accent sur l'importance de l'élargissement, autant que possible, du cercle de concertation et de la coordination permanente avec tous les intervenants, notamment avec les «partenaires sociaux».

Par ailleurs, le premier responsable du secteur a, aussi, appelé à accorder une importance particulière aux opérations de maintenance et à leur renforcement par la généralisation de la mécanisation et l'utilisation des équipements modernes de manière à assurer l'efficacité et la qualité. A cet égard, il a rappelé aux directeurs de wilayas son instruction écrite le 20 avril dernier dans laquelle, il leur souligne l'importance d’accorder aux opérations ordinaires d'entretien des routes et au renforcement de la sécurité des usagers de la route à travers la réhabilitation des panneaux de signalisation routière et divers équipements de routes et autoroutes. Il a annoncé, dans ce contexte, la mise en place, au niveau du ministère, d'un mécanisme chargé du suivi continu de l'efficacité des mesures prises et instruit les présents d'accorder le même intérêt à la maintenance de toutes les infrastructures de transport, notamment les aérogares et gares maritimes et routières, en prévision de la saison estivale.



Kouraba appelle ses cadres à encourager les initiatives



«La bonne réalisation et la modernisation des infrastructures de transport a pour objectif d'offrir aux citoyens et membres de la communauté nationale établie à l'étranger un Service public de qualité, d'où la nécessité de poursuivre et consolider les efforts déployés en matière d'amélioration de la relation et de la communication permanente avec le citoyen», a soutenu Kouraba non sans estimer que le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs est la généralisation de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Poursuivant ses propos, il a souligné que ce qui a été réalisé à travers le lancement du portail numérique de son département pour simplifier les procédures administratives est un pas «important». A ce propos, il a appelé l'ensemble des directeurs à adhérer et à encourager ces initiatives et à proposer d'autres mesures s'inscrivant dans le même contexte. «Il faut une évaluation minutieuse et responsable des politiques du secteur afin de palier aux lacunes dans le domaine», a-t-il insisté en déclarant que cette rencontre est une tradition «louable» et une halte «importante» pour évaluer ce qui a été réalisé durant l'année écoulée et examiner le plan d'action de 2019 qui verra les recadrages qu'il faut à cet effet. La rencontre qui a été consacrée aussi à l'évaluation de l'état d'avancement de la mise en œuvre des programmes d'investissement public constitue une belle opportunité pour donner les orientations nécessaires au profit de chaque wilaya pour l'élaboration du plan de transport propre à l’occasion de la saison estivale. Il a été question également d'examiner les mesures à prendre pour améliorer «davantage» la qualité du Service public, notamment en matière de transport, et de définir les besoins du secteur dans le cadre de la loi de Finances de l'année prochaine, «en prenant en compte les priorités, à la lumière de la situation économique et financière du pays», a ajouté le ministre avant de rappeler, à ce propos, que l'Algérie a consacré d'importants investissements pour le développement et la modernisation des infrastructures de base et les moyens de transport, et qui ont permis de réaliser de grands projets.

Sami Kaidi