Première semaine de la langue espagnole : Le concert « Mas que Boleros » enchante les algérois

La musique latino-américaine ou espagnole était à l’honneur, lors de la soirée de samedi dernier. Un concert a été donné à la salle Ibn Zaydoun de Riadh El-Feth, tout en couleurs et contrastes de rythmes et sonorités, riche en émotions aussi.

Cette soirée 100% latino-américaine rentre dans le cadre de la première semaine de la langue espagnole en Algérie. Elle a été organisée par l’ambassade d’Espagne en Algérie, en collaboration avec le ministère de la Culture et "Casa Méditerranéo" en partenariat avec les ambassades latino-américaines accréditées en Algérie, en l’occurrence d’Argentine, du Chili, de Colombie, de Cuba, du Mexique, du Pérou et du Venezuela ainsi que l’Institut Cervantes d’Alger. Un riche programme culturel a été tracé pour célébrer la semaine de la langue espagnole en Algérie, qui s’est déroulé jusqu’au 28 avril. Venus d’Espagne, le trio María Sabater et les deux musiciens, Pepe Bornay, à la guitare, et Juan Francisco Cayuelas à la flûte ont octroyé un spectacle baptisé « Mas que Boleros » (plus que Boleros) et ce devant un public amoureux de cette musique méditerranéenne et latine à travers une vingtaine de pièces entre anciennes et nouvelles, aux cadences ternaires du Boléro. Ainsi, et durant plus d’une heure et demi qu’a duré ce spectacle musical, les mélomanes de la salle Ibn Zaydoun ont été embarqué pour un voyage, sans bagages ni passeport, à destination rythmée de mélodies latines baptisées «Más que Boleros ». Le La de la soirée a été donné par le duo musical Juan Francisco Cayuelas à la flûte et Pepe Bornay à la guitare qui ont interprété un extrait "Concierto de Aranjuez" (concerto pour guitare) écrit par le musicien Joaquín Rodrigo à la demande du Marquis de Bolarque en 1938. Fortement applaudit par le public, majoritairement composé de la communauté espagnole et latine installée en Algérie, la cantatrice espagnole a fait son apparition sous les projecteurs de la scène pour interpréter, au bonheur des spectateurs, un riche répertoire du terroir espano-latino et ce en solo, en duo et en trio. Avec grande émotion, María Sabater a chanté l’amour, la vie, l’amour d’une maman, la douleur d’une femme, le patrie, ou encore la liberté. "Besame mucho", "Gracias a la vida", "Pequeñas cosas", "Es la historie de un amor", "Vida loca", "Com la sigara", "Teresa", "Gracias madre", "La mentira", "Volver", "Conciõn de las simples cosas", "Pieusa en mi", "Sabor sabor", "Méditerraneo" et "La gitana" ainsi que "Guantanamera", des chansons chantées en chœur avec les présents, enchantée par la riche, assistance qui a chaleureusement salué le trio. Une grande variété de couleurs vocales se démarquaient, aux différents registres de la voix (voix de poitrine, mixte, ou parlée), et ce dans un même programme. Cette musique est aussi la rencontre et le partage d’aventures artistiques avec des musiciens du classique mais aussi de la musique populaire.



Plus de 3.000 apprenants de l’espagnol chaque année



Cet événement a été organisé par l’ambassade d’Espagne et les ambassades latino-américaines accréditées en Algérie, d’Argentine, du Chili, la Colombie, le Mexique, le Pérou et le Venezuela ainsi que l’institut Cervantès d’Alger, dans la prospective de valoriser la langue espagnole et ce dans le cadre des échanges de la coopération et du développement, des échanges culturels à l’horizon de 2030. Dans une déclaration à

El Moudjahid en marge de ce spectacle, la conseillère culturelle de l’ambassade d’Espagne, Mme Ana Alburquerque a affirmé que «la première semaine de la langue espagnole en Algérie vise à mettre en valeur la langue espagnole et la culture partagée entre l’Algérie et tous les pays hispanophones». Elle a précisé, dans ce contexte, que le programme a été très diverse, avec des conférences académiques sur l’agenda de développement soutenable sur la langue et les affaires».

Cette semaine espagnole en Algérie est un événement qui coïncide avec la commémoration de la disparition de Miguel de Cervantès. De son côté, le directeur de l’institut Cervantes d’Alger, M. Antonio Gil de Carrasco, a mis en exergue l’évolution de l’enseignement de la langue espagnole au niveau de son institut, ainsi que l’importance des échanges culturels entre l’Algérie et l’Espagne. Il a souligné que c’est une occasion propice pour rendre hommage à la langue parlée par plus de 560 millions de personnes dans le monde - deuxième langue la plus parlée et la troisième la plus utilisée dans le monde virtuel après le chinois et l’anglais. «Elle est également le deuxième véhicule de communication internationale après l’anglais», a-t-il dit. Répondant à une question relative à l’évolution de la langue espagnole en Algérie, le premier responsable de l’institut culturel espagnol a estimé que la langue espagnole en Algérie est en croissance, précisant que «l’institut Cervantès d’Alger est le troisième institut par rapport au nombre d’apprenants à l’échelle mondiale». Ajoutant qu’«il y a aussi une demande croissante de la part des Algériens qui s’intéressent de plus en plus à connaître la langue de Miguel de Cervantès». Il a, en outre, indiqué : «Nous comptons plus de 3.000 apprenants d’espagnol chaque année ». Et d’ajouter : «Les dernières années nous sommes passés de la septième place à la troisième place en matière d’apprentissage de la langue et du nombre d’étudiants». Cela exprime, souligne, M. Antonio Gil de Carrasco, «que nous avons gagné quatre places dans le classement mondial des instituts Cervantès et bien que l’espace de l’institut Cervantès d’Alger soit très réduit par rapport aux autres un peu partout dans le monde ». Il faut savoir que l’institut Cervantès organise plus de 120 activités culturelles annuellement, à savoir conférences, congrès, pièces théâtrales, concerts musical, cinéma, festivals, etc », a-t-il conclu.

Sihem Oubraham