Grand angle : Un report qui en dit long

Prévu pour aujourd’hui, le vote de la résolution prorogeant le mandat de la Minurso par les membres du Conseil de sécurité a été reporté à demain. Ce report en dit long sur les tractations menées dans les coulisses du conseil de sécurité. En effet, au sein de cet organe, tout vote fait l’objet de marchandage et de compromis en tenant compte des intérêts géopolitiques des membres. Notamment ceux des 5 pays permanents. Si on ajoute à cela le lobbying de Rabat, force est de croire qu’aucune autre considération ne sera prise en compte au moment de la prise de décision. C’est-à-dire au moment où une résolution est soumise au vote. D’aucuns auraient été en droit de penser que dans ce lieu, qu’est le Conseil de sécurité, seuls le droit et la légalité internationale priment. Malheureusement ce n’est pas le cas. Pis c’est dans ce lieu que le droit et la légalité sont régulièrement bafoués. Le pragmatisme et la realpolitik l’emportent sur l’éthique et la morale. Ce qui ne manque pas d’encourager des pays, condamnés pourtant par la communauté internationale pour leurs violations répétées du droit international, de poursuivre impunément leur chemin. Les peuples qui subissent l’oppressionde la colonisation sont ainsi dépossédés des recours juridiques que la communauté internationale leur offre sur papier. L’organisation qui a la responsabilité morale de veiller au respect de la stricte application du droit international est dans l’incapacité d’assumer ses missions et se trouve, pour ainsi dire, prise en otage par cinq Etats membres qui ont droit de vie ou de mort, grâce au veto, sur le reste des Etats siégeant à leurs côté à New-York. Les peuples qui aspirent à ce que soient reconnus leurs droits légitimes, dont celui d’accéder à l’indépendance par le biais d’un référendum comme le revendique le peuple sahraoui, se voient confrontés à cette injustice. Pourtant ils refusent de baisser les bras et de se plier au fait accompli. Dans le cas des sahraouis, ceux-ci sont déterminés à poursuivre la lutte. Et si la voie du dialogue et de la négociation est privilégiée, car comptant sur la responsabilité de la communauté internationale et sa capacité à faire valoir le droit international, il n’en reste pas moins vrai aussi qu’ils n’excluent pas le recours à d’autres moyens pour arracher leur droit à l’organisation d’un référendum d’autodétermination.

Nadia K.