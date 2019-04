Marathon : l’équipe nationale militaire victorieuse

Les athlètes seniors (19-39 ans) de l’équipe nationale militaire messieurs se sont illustrés, samedi, lors du marathon de la ville d’Oran, en raflant les trois premières places du podium, alors que les trois premières places chez les dames de la même catégorie sont revenues aux athlètes de Constantine. Les athlètes seniors Merbouhi Mohamed, Laâmeche Hadi et Addouche Youcef, tous trois de l’équipe nationale militaire, se sont distingués lors du marathon de la ville d’Oran, sur une distance de 15 kilomètres, en obtenant, respectivement, les trois premières places. Chez les dames de la même catégorie (19-39 ans), les athlètes constantinoises Smahi Rihane, Bendjaber Malika et Benghazi Halima se sont imposées, elles aussi, en remportant, respectivement, les trois premières places. Quant aux autres catégories, El-Eulmi Fatiha a obtenu la première place chez les 40-49 ans, alors que Noui Chikh de Tiaret est entré premier dans la catégorie des 50-59 ans. De son côté, Mansouri Saâdane de Sétif s’est classé premier dans la catégorie des 60 ans et plus. Selon Dellal Abdelkrim, directeur technique à la ligue oranaise d’athlétisme, la manifestation sportive, organisée à l’occasion de la célébration de la journée mondiale des travailleurs, le 1er mai, a vu la participation de plus de 500 athlètes des deux sexes en provenance de 40 wilayas du pays. Le marathon, organisé par la direction de la jeunesse et des sports (DJS) d’Oran, en collaboration avec les ligue oranaise d’athlétisme, a été marqué par une «bonne organisation», une «bonne ambiance» et un «niveau appréciable», a ajouté Dellal. A noter que le marathon de la ville d’Oran s’est ébranlé du jardin citadin à Oran-est, ralliant les principales artères du centre-ville pour revenir au jardin citadin, et ce sur une distance de 15 km.