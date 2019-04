Judo, Championnats d’Afrique 2019 (épreuves individuelles) : L’Algérie à la première place avec 13 médailles

La sélection algérienne (messieurs/dames) de judo a décroché la première place aux épreuves individuelles des Championnats d'Afrique «seniors», actuellement en cours à Cape Town (Afrique du Sud), avec un total de treize médailles (4 or, 4 argent, 5 bronze), devant la Tunisie (4 or, 1 argent, 3 bronze) et l'Egypte (3 or, 3 argent et 4 bronze).

Les breloques en métal précieux ont été décrochées par Amina Belkadi (-63 kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg), Fethi Nourine (-73 kg) et Lyès Bouyacoub (-100 kg), dont la moisson a été bonifiée par les médailles en argent de Hadjer Mecerem (-48 kg), Souad Bellakehal (-70 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et Mohamed Sofiane Belrekaâ (+100 kg), au moment où cinq de leurs compatriotes se sont contentés du bronze. Il s'agit de Meriem Moussa (-52 kg), Yamina Halata (-57 kg), Sonia Asselah (+78 kg), Salim Rabahi (60 kg) et Mohamed El Mehdi Lili (+100 kg), alors que trois des quatre autres judokas algériens engagés dans cette compétition s'étaient contentés de la 5e place, à savoir Waïl Ezzine (-66 kg), Youcef Mokhtar Zellat (-81 kg) et Imène Rebiai (-57 kg). Le seul judoka algérien a être sorti bredouille dans ces Championnats d'Afrique est Houd Zourdani, ayant été éliminé dès la phase de poules, chez les moins de 66 kg. La compétition devait se poursuivre hier dimanche avec le déroulement des épreuves par équipes. L'Algérie a engagé un total de 17 judokas dans cette compétition : neuf messieurs, sous la direction du coach Amar Benyakhlef, et huit dames, sous la conduite de l'entraîneur Omar Rabahi. Elle a fait le déplacement à Cape Town avec l'objectif de décrocher un maximum de médailles, tout en essayant de glaner le plus grand nombre de points possible en vue des prochains Jeux Olympiques d'été, prévus en 2020 à Tokyo (Japon). Au total, 186 judokas dont 72 dames représentant 29 pays sont présents au rendez-vous continental. L'Algérie est la mieux représentée, devant l'Afrique du Sud (pays hôte) qui a engagé 16 judokas.