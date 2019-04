Dans la lucarne : La 8e leur tend les bras

Le football algérien accorde une grande importance au Championnat national au niveau de son élite, mais aussi les petites divisions. C’est indéniable et tout le monde ou presque est satisfait par ce qui est présenté dans les divers paliers. Cela peut se mesurer par le nombre de spectateurs qui garnissent nos stades chaque week-end que Dieu fait. Toutefois, la coupe d’Algérie reste une compétition particulière dans notre «jeu à onze». Elle a une attirance particulière chez les fans de chaque équipe. On peut leur pardonner de passer à côté du titre ou d’une place sur le podium, mais pas une élimination en coupe d’Algérie, considérée comme quelque chose d’incompréhensible. Cela peut s’expliquer par le fait que cette compétition donne beaucoup de joie et d’allégresse aux supporters. Car lorsqu’on gagne, on reçoit non-seulement le trophée des mains du président de la République, mais aussi faire la fête toute la nuit. Il n’y a par conséquent que la «Dame» qui peut vous procurer ces sensations. Les supporters restent ainsi intransigeants avec leur équipe et peuvent lui faire la «moue» pendant plusieurs mois. Dans ce chapitre, on peut dire que le CRB qui détient sept coupes d’Algérie rêve d’offrir à ses fans une huitième coupe qui permettrait de rejoindre les équipes les plus capés à l’instar du MCA, de l’USMA et de l’ESS. C’est une occasion inouïe pour cette équipe banlieusarde qui avait débuté le présent exercice de manière «catastrophique» en bouclant la phase aller à la position de lanterne rouge avec seulement 11 pts. La métamorphose est on ne peut plus spectaculaire. Cela a été rendu possible grâce à la venue du nouveau propriétaire (actionnaire majoritaire), Madar. On avait aussi placé à la tête de la direction générale du club de l’ex-président de l’USMA, Saïd Allik. Depuis que cette nouvelle équipe avait pris en main le club, c’est un peu la transformation au sein de cette équipe chère au quartier de l’Aâquiba. En demi-finale de la coupe d’Algérie, le tirage au sort n’a pas été clément avec les Rouge et Blanc en mettant sur son chemin l’équipe constantinoise, le CSC. Pour tous les observateurs, c’était une mission casse- cou, surtout que les Belouizdadis avaient raté la manche aller en se faisant battre sur le score de (1 à 0) sur une réalisation d’Abid. Au retour, dans la «cuisine», ce fut une autre paire de manche. Les Constantinois avaient tout misé sur cette compétition pour sauver ce qui pouvait encore l’être. Ils donnèrent une réplique fort intéressante aux locaux. Tout s’est décidé en fin de seconde lorsque l’arbitre expulsa Yettou sur une faute du joueur belouizdadi, Boulekhoua, qui a simulé une chute. Par conséquent, l’expulsion du joueur avait sonné le glas du CSC qui est obligé de passer par les prolongations. Et là, les camarades de Bechou ajouteront un deuxième but synonyme de qualification. C’était déjà joué surtout que l’arbitre expulsa aussi Djabout (cumul de cartons). Le rêve des Rouge et Blanc est désormais permis d’empocher une huitième couronne, mais gare à l’excès de confiance face à la JSMB qui s’était «payée», l’ESS, un spécialiste de la coupe. Les Béjaouis pour leur part visent leur deuxième sacre. Ce sera une finale inédite où le suspense planera jusqu’au bout.

Hamid Gharbi