Coupe de France (finale) : Le Paris SG battu

- Le Paris SG, quadruple tenant du titre, a subi la loi de Rennes en finale de la Coupe de France, au Stade de France, le jeune Christopher Nkunku ayant manqué le sixième et dernier tir au but de son équipe. Eliminé en quart de finale de la Coupe de la Ligue, et surtout en huitième de finale de la Ligue des champions, le PSG a subi une nouvelle grosse désillusion face aux Bretons, qui remportent leur premier titre depuis 1971. Les deux équipes n'ont pas pu se départager après le temps réglementaire et la prolongation (2-2).