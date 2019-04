Ligue 1 (mise à jour) : Les pacistes en force

À quatre journées du baisser de rideau du championnat national de Ligue 1, la course pour la cime est carrément relancée. Le leader, l’USMA, n’est plus qu’à un point du «rouleau compresseur», nommé PAC.

L’ équipe de la banlieue d’Alger est désormais domiciliée à Bologhine. C'est-à-dire que le premier et sa dauphine reçoivent sur le même stade. La victoire obtenue, samedi dernier, à Bologhine, dans le cadre de la mise à jour du championnat national de Ligue-1 devant le NAHD a tout chamboulé en haut du classement général qui a été salutaire pour les «Jaune et Bleu ». Les poulains du Portugais Chalôt ont été étincelants en dominant une équipe du NAHD qui n’était pas au mieux de sa forme. Dès le premier half, les Pacistes ont scoré par Bouzokh avant que le buteur du championnat national, Naïdji, n’ajoute le deuxième but, celui de «l’assommoir». Les Nahdistes avaient réduit la marque, en fin de partie, par Mouaki. La pression est désormais évidente sur l’USMA surtout que cette formation du PAC n’a pas perdu depuis longtemps. De plus, elle est sur une phase manche retour des plus euphoriques. D’une équipe qui jouait pour son maintien, elle brigue ouvertement le titre de champion d’Algérie du fait que le leader actuel est vraiment en panne d’idées, il ne gagne plus et cela commence sérieusement à inquiéter ses fans. Le manque d’argent, pour les raisons que l’on connait, est derrière ce «blocage». mais on s’attend à ce que la suite du championnat national soit très disputée. Les Usmistes sont appelés à faire le plein devant le l’O Médéa le 11 mai prochain, date de la 27e journée.

Dans la «zone des turbulences», la JS Saoura qui recevait le CSC, au stade

20-Août 55 de Béchar, pour le compte de la mise à jour de la (18e journée) a remporté trois précieux points. Les gars de la Saoura ont dominé les Constantinois sur le score de (3 à 1). Brahim Farhi s’est distingué dans cette empoignade en réussissant à planter un joli doublé. Son coéquipier Ziri Hammar enfoncera le clou en fin de partie. Les gars du «Vieux rocher » ont sauvé l’honneur par Bahamboula. Donc, la JSS (37 pts) a plus ou moins, assuré son maintien. Ce n’est pas encore le cas des Constantinois du

Français Lavagne . Le mois de mai sera très « chaud » pour tout le monde du fait qu’on sera en plein mois du Ramadhan. Chaque point perdu aura son importance lors du décompte final. On assistera certainement a une véritable course poursuite entre l’USMA et le PAC. C’est tout le mal qu’on souhaite aux férus de « balle ronde ».

Résultats :

Paradou AC - NA Husseïn Dey 2-1

JS Saoura - CS Constantine 3-1



Classement :

Pts J

1). USM Alger 46 26

2). Paradou AC 45 26

3). JS Kabylie 43 26

4). MC Alger 39 25

5). ES Sétif 38 26

6). JS Saoura 37 25

7). NA Husseïn Dey 35 26

8). CS Constantine 33 24

9). CABB Arréridj 33 26

10). CR Belouizdad 30 25

11). AS Aïn-M'lila 30 26

12). DRB Tadjenanet 29 26

13). MC Oran 28 26

14). O. Médéa 28 26

15). MO Béjaïa 26 26

16). USM Bel-Abbès 23 25

NB : Ce classement prend en considération la victoire de l'AS Aïn-M'lila face au CR Belouizdad sur tapis vert (3-0) et la défalcation de 3 points à ce dernier.