Syndicat national des magistrats : Election de Issaàd Mebrouk

Le juge Issaâd Mebrouk de la Cour de Bejaia a été élu hier président du Syndicat national des magistrats en remplacement du juge Djamel Aidouni, arrivé au terme de son mandat. L'élection a eu lieu lors de la 7e session de l'assemblée générale ordinaire du SNM qui s'est déroulée à l’Ecole supérieure de la magistrature de Koléa (Tipasa). Le juge Issaâd Mebrouk a été élu avec 35 voix sur les 78 exprimées par les représentants élus précédemment au niveau des conseils de la magistrature, tribunaux administratifs et autres institutions judiciaires centrales, auxquels ont pris part 4.539 magistrats-électeurs, à l’échelle nationale. Le magistrat Bouaziz Mohamed (Cour de Tizi-Ouzou) est arrivé en 2e position avec 27 voix, au moment ou le reste des voix exprimées a été reparti sur les quatre autres candidats, qui se sont présentés à cette élection, dont le déroulement est survenu à un moment sensible pour le pays. "Les magistrats font face à un changement radical au diapason des revendications d’un mouvement populaire réclamant le changement", a souligné dans son intervention le nouveau président du Syndicat national des magistrats. Il a appelé, à ce titre, à un "changement global et paisible, garant de la préservation des institutions de l’Etat, et surtout non vindicatif", car, a-t-il dit "les individus changent et partent et seul l’Etat est immuable".