Sidi Bel-Abbès : Aménagement du vieux quartier El Graba

A un rythme soutenu, les travaux d'aménagement du vieux quartier populaire el Graba se poursuivent à la grande joie du commun des habitants qui s’identifie à ce lieu évocateur d’un passé glorieux et d’une résistance aux forces de l’occupation. Foyer de patriotisme, il fut ce lieu de concentration d’une population unie et solidaire dans sa diversité aux épreuves du temps pour constituer de la cite la Mekkerra. Son immense place publique appelée communément Tahtaha a été souvent érigée en une scène de spectacles où s’entremêlent les genres musicaux du bédouin pour l’animation de ville. Toute une histoire est à raconter sur ce quartier qui a connu des fortunes diverses pour subir des dégradations de sa configuration urbaine si aléatoire. Des études ont été engagées pour sa restructuration mais sans aucune suite devant la consistance du programme de sa rénovation. On s'est limité juste à la démolition d’une partie des habitations au caractère précaire en l’absence d’une véritable implication des élus locaux.

Depuis quelques semaines déjà, une première phase a été entamée et a consisté en un aménagement total du quartier. Renouvellement des réseaux d’AEP et d’assainissement, revêtement des trottoirs, bitumage des routes, renforcement de l’éclairage public et ouverture de nouvelles voies d’accès, autant d’actions initiées au titre de cette démarche qui se veut une forme de réhabilitation préliminaire de cette entité urbaine devenue par la force des choses un pôle commercial où s’exercent toutes les activités .

Accompagné des responsables des services techniques, le wali, Ahmed Sassi Abdelhafidh, a effectué cette semaine une visite d’inspection et de travail sur les lieux pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux en cours pour insister auprès des operateurs en charge de ce programme d’aménagement sur la nécessité de respecter les délais et d’être au rendez-vous. Il n’a pas manqué également de souligner de l'opération jugée prioritaire au vu des attentes de la population. Un ton est donc donné pour se fixer enfin pour la réhabilitation et la restructuration de cet espace et sa promotion surtout au cœur des priorités dans l’action de modernisation de la cité de la Mekkerra.

A. Bellaha