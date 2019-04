Collectif NABNI : Gare aux fake news !

Le collectif NABNI a organisé hier une conférence-débat, intitulée «les chantiers de la refondation et la transitions démocratique», à l’école nationale polytechnique à Alger, en présence d’universitaires et d’ étudiants.

Un de ses membres, Mebrouk Aib enseignant à l’Ecole polytechnique, a tenu à rappeler que «notre Algérie est bâtie sur de nouvelles idées» exprimées par les manifestants participants aux marches populaires, tout en aspirant à une Algérie nouvelle et prospère.

M. Aib a rappelé que le collectif organise des débats citoyens sans aucun protocole, indiquant que l’espace est ouvert à tout le monde sans aucune exception. L’élite est invitée pour y participer dans le but d’éclairer l’opinion. Dans ce cadre, l’intervenant a dit que «nous on écoute, et le citoyen s’exprime».

A cette occasion, il a réitéré que le souci majeur est de rompre avec la politique qui nous a mené à l’impasse, en disant que «nous manifestons pour un Etat de droit et transparent».

Il a aussi esquissé une analyse des slogans à l’exemple de celui clamant : «Partez tous (tetnehaw gaa).»

Il a aussi mis en exergue la nécessité de «l’indépendance de la justice qui est extrêmement importante», d’autant plus que le contre-pouvoir est un impératif.

Après avoir précisé que le collectif aborde les différents sujets d’actualité, comme le tourisme, l’agriculture et la diplomatie, M. Aib a rappelé les rencontres précédentes organisées au jardin de la Liberté à Alger avaient pour thèmes «halte à l’opacité et à la prédation», «rendre les urnes au peuple, outil de la démocratie directe».

De leur côté, les participants à la conférence-débat ont mis en garde contre les fake news qui visent à «parasiter» l’évolution des manifestations pacifiques, en affirmant que «trop d’informations tuent l’information».

Les intervenants ont mis en exergue le fait que la terminologie des discours politique et médiatique ne fait pas la part des choses. Il cite la confusion qui entoure les termes transition alternance. Ils précisent que ce sont deux mots différents. Dans le même cadre, les intervenants ont parlé aussi des «caractéristiques et de l’évolution de la transition démocratique à travers l’histoire».

H. Hichem