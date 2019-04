Ligue des champions d’Afrique (demi-finale aller) : Wydad de Casablanca bat Mamelodi Sundowns (2-1)

La formation marocaine du Wydad de Casablanca s’est imposée à domicile face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns par 2 buts à 1, en match comptant pour les demi-finales-aller de la Ligue des champions d’Afrique de football, disputé vendredi soir au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. Les Rouge et Blanc ont ouvert le score à la 25e minute du jeu par Salah Eddine Saidi, avant d’encaisser le but d’égalisation signé Anele Ngcongca (42e). En début de la seconde période, Badi Aouk va redonner l'avantage au WAC. Le match retour, prévu le 04 mai à Pretoria, décidera qui du WAC champion de cette compétition en 2017 et Sundowns son prédécesseur, validera son billet pour la finale.