France : Metz retrouve l’élite

Le FC Metz a composté son billet pour la D1 française en décrochant la victoire 2-1 sur la pelouse du Red Star, la lanterne rouge, vendredi à Beauvais (Oise), lors de la 35e journée de D2. Leader incontestable du championnat depuis la deuxième journée, le club mosellan retrouve l'élite seulement un an après l'avoir quittée. Avec 11 points d'avance sur le troisième, Troyes, les Messins ne peuvent plus être rejoints à trois journées de la fin de la saison. C'est un but d'Opa Nguette à la 90e minute qui a offert le succès et l'accession aux Grenats, qui avaient ouvert le score par Habib Diallo sur penalty (21e). L'égalisation d'Ismael Camara n'aura pas été suffisante pour les Franciliens, qui sont, eux, quasiment relégués en National 1. Trois jours après avoir manqué face à Grenoble (1-1) une première occasion de valider la montée, provoquant les sifflets de quelques supporters, les Lorrains ont cette fois atteint leur objectif, pour le plus grand bonheur de la centaine de fans qui avaient fait le déplacement dans l'Oise. Au coup de sifflet final, les joueurs ont pu aller célébrer l'accession avec eux en chantant «On est en Ligue 1».