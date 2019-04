Mondial-2019 de Kempo : Onze médailles pour l’Algérie, dont une en or

L'équipe nationale de Kempo (seniors), qui participe à la 16e édition du Championnat du monde (25-27 avril), en Espagne, a décroché onze médailles (1 or, 3 argent et 7 bronze) après deux jours de compétition. L'unique médaille d'or a été décrochée par Yasmine Keffane (-60 kg). Les athlètes Kenza Iftini (+65 kg), Ahmed Cherriki (95 kg) et le duo composée de Brahim Touati Fayçal Chennah se sont adjugés des médailles d'argent. Leurs compatriotes Mohamed Azibi (-65 kg), Abdelhak Abrous (-70kg), Fayçal Chennah (-85 kg) et Mustapha Bouchareb (-90 kg) ont offert à l'Algérie quatre médailles de bronze. En kata mixte seniors, l'équipes algérienne messieurs, composée de Brahim Touati, Saïd Allali et Mohamed Nadjib Taïbi, a obtenu une médaille de bronze. Idem pour la sélection dames qui compte dans ses rangs Manel Boulassel, Malak Dey Taouba et Yasmine Keffane qui a décroché le bronze. En Self défense, l'équipe algérienne, composée de Nadir Naâmane et Saïd Allali, a rajouté une médaille de bronze pour la moisson algérienne. En prévision du mondial espagnol, l'équipe nationale a effectué quatre stages de préparation, en présence de 19 athlètes dont 4 dames. Quatre entraîneurs ont été désignés par la Fédération algérienne de kempo pour encadrer les athlètes au Mondial d'Espagne. Il s'agit de Rabah Mahtout (Entraîneur en Chef /Fighting), Farid Bouhadjar (Entraîneur adjoint), Mohamed Amine Moukaf (Entraîneur /Dames), Reda Maâzouz (Kata), outre le médecin fédéral Mohamed Defairi. Lors de l'édition 2016 disputée en Roumanie en présence de 48 pays, les Algériens avaient obtenu la 2e place devancés par le pays hôte, tandis que la 3e place est revenue aux Pays-Bas.