Voile, Semaine Olympique d’Hyères : L’Algérie, présente avec quatre athlètes

Quatre véliplanchistes de la série RSX (2 messieurs et 2 dames) représenteront l'Algérie à la Semaine Olympique d'Hyères : une prestigieuse compétition internationale, prévue du 27 avril au 4 mai, dans cette petite ville du Sud de la France, située à environ 16 km à l'Est de Toulon (Var). Il s'agit de Ramzi Boudjatit et Islam Bennaga chez les messieurs ainsi que Meriem Rezouani et Amina Berrichi chez les dames. Environ 800 athlètes, représentant une soixantaine de pays devraient participer à cette prestigieuse compétition, destinée à préparer les prochains Jeux Olympiques d'été, prévue en 2020 à Tokyo (Japon). La sélection algérienne (messieurs) est encadrée par le coach Nacer Goudjil, alors que son homologue féminine est dirigée par Manar Bouhadjira.