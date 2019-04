Sport scolaire : 120 participants au championnat national

Pas moins de 120 athlètes ont pris part au championnat national scolaire du judo, catégorie des cadets, ouvert à la salle omnisports Salem- Maâyouf, au chef-lieu de wilaya. Initiée par la ligue de wilaya du sport scolaire, cette compétition verra la participation des athlètes représentant 19 wilayas du pays qui se disputeront le titre national, a précisé le chargé de la communication de la ligue du sport scolaire, Nacer Gharbi. Encadré par plus de 15 arbitres, cet évènement sportif vise notamment à promouvoir la pratique de cette discipline chez les jeunes générations, en offrant une occasion d’échange et de rencontre aux différentes délégations dans un esprit compétitif, selon M. Gharbi. Cette compétition constitue une opportunité permettant à dévoiler des jeunes talents du judo et fournir au sport d’élite des athlètes capables de promouvoir cette discipline et représenter l’Algérie dans les différentes compétitions continentale et internationale, a encore indiqué Gharbi. «Toutes les dispositions ont été prises a fin d’assurer un bon déroulement de cette compétition», ont assuré les organisateurs de ce rendez-vous sportif.