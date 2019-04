ESS : Hammar annonce sa démission

Fait prévisible. L’élimination de l’Entente de Sétif en demi-finale de la coupe d’Algérie par la JSMB a provoqué des remous au sein du club, à tel point que c’est toute la direction qui a annoncé sa démission. Les prochains jours s’annoncent difficiles.

L’Entente de Sétif s’apprête à vivre une saison « blanche ». Eliminé de toutes les compétitions dans lesquelles il était engagé, l’Aigle Noir traverse une véritable crise. Pourtant le board sétifien a investi beaucoup d’argent pour monter une équipe capable de jouer sur plusieurs tableaux, mais à quelques encablures de la fin de saison, le résultat est affligeant. L’ESS n’est même pas sûre de terminer sur le podium.

Un échec qui a du mal à passer auprès des supporters. Ceux-ci étaient très nombreux à s’être déplacés vendredi matin au stade pour crier leur courroux et exiger le départ de toute la direction actuelle.

Selon les derniers rebondissements, le président Hassan Hammar présentera sa démission dans les toutes prochaines heures. C’est du moins ce qu’il a déclaré vendredi soir. «J’attends juste que le commissaire aux comptes établisse les bilans et je déposerai ma démission dans la foulée», a-t-il déclaré.

Initialement, il voulait attendre la fin de la saison pour le faire, mais la montée au créneau des supporters risque de précipiter son départ.

Quoiqu’il arrive, l’Entente de Sétif s’apprête à vivre une période décisive. Un nouveau conseil d’administration devrait être élu en fonction de l’arrivée de nouveaux investisseurs.

Néanmoins, il ne faut pas non plus enterrer vite Hammar qui pourrait également décider de renoncer à son départ. Actuellement, tous les scénarios restent envisageables.

