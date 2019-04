Dans la lucarne : Une chute inattendue

Le football n’a jamais été une science exacte du fait que ceux qui l’animent n’ont aucunement «flirté» avec tout ce qui a trait à la science en tant que discipline faisant avancer le monde. Là, personne ne peut dire le contraire. C’est vrai que les footballeurs amusent la «galerie» en empochant au retour beaucoup d’argent faisant «mourir d’envie» les salariés qui arrivent difficilement à joindre les deux bouts. C’est vrai que le football chez nous fait vivre «royalement» son homme, même si des exceptions y persistent selon la «santé du club» dans lequel on évolue. C’est malheureusement la vérité de certains clubs, pour ne pas dire la majorité. Et tout le monde sait que l’argent fait «mouvoir» les joueurs sur un «rectangle vert». Les spécialistes ne peuvent qu’acquiescer eu égard à sa véracité. On avait vu comment des joueurs qui ne sont pas payés ne jouent pas le jeu à fond avec leurs clubs respectifs. Ce qui laisse presque pantois les observateurs. Pour ne parler que de ce cas, prenons l’exemple de l’ESSétif. Cette dernière, qui était championne d’Algérie, il y a deux ans, «glisse dangereusement vers les «profondeurs». On ne sait pas encore où irait sa «chute» plus ou moins «vertigineuse» ? Ce club du président Hassan Hammar connaît des moments pour le moins difficiles, pour ne pas dire peu enviables. D’une équipe suscitant le respect aussi bien sur le plan national qu’international, l’ESS a tout perdu cette saison. On peut même ajouter qu’il s’agit d’une saison 2018/2019 à «marquer d’une pierre noire» afin que le commun des mortels n’oublie rien. Les camarades de Djabou, la «pépite du club», ont tourné le dos à tous leurs objectifs. Ils ont raté la Ligue des champions d’Afrique, la Coupe arabe des clubs (nouvelle version) dont la finale sera animée par les clubs du Ahly saoudi et l’Etoile du Sahel. Il y a aussi le championnat national où les gars des hauts-plateaux se font battre même à domicile. Le pire, puisque l’ESS vient de «boire le calice jusqu’à la lie» en coupe d’Algérie (demi-finale) devant la JSMBéjaïa. C’était un peu leur ultime chance de «sauver la face». Là aussi, ils ont fait piètre figure en se faisant éliminer par une équipe de la JSMBéjaïa. Certes, ils ont gagné la deuxième manche, au stade de l’Unité Maghrébine, sur le score de 1 à 0, mais tout s’était joué au stade du 08-mai 45 suite à la victoire de la JSMb sur le résultat étriqué de 2 à 1. Cette élimination ne passera pas sans «remous» du fait que l’ESS est avant tout une équipe de coupe. Et les supporters d’El Kahla ou Beïda seront, le moins que l’on puisse dire, inconsolables après ce énième échec. La situation du président Hammar est vraiment très délicate surtout que les problèmes financiers sont un peu derrière le «visage pâle» de la formation sétifienne. Même avec la présence de Djabou, on n’a pas réussi à «conjurer» le mauvais sort. Ce qui signifie que nul ne peut «forcer le destin» lorsque les «sous» ne sont pas disponibles pour faire vivre sa «marmaille». A méditer !

Hamid Gharbi