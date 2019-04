Ligue 1 (Mise à jour), PAC 2 – NAHD 1 : le Paradou fait trembler l’USMA…

En battant, hier au stade Omar-Hamadi, le Nasr Hussein-Dey, profitant d’un match de mise à jour, le Paradou AC s’empare de la 2e place du championnat, délogeant par là même la JS Kabylie, logée désormais à la 3e place. Cette importante victoire permet aux Pacistes de réduire l’écart qui les sépare du leader usmiste à un seul petit point. Ils constituent désormais, en compagnie de la JSK, une sérieuse menace pour l’USMA, qui s’était pourtant bien installée à la première loge de la Ligue 1 depuis un bon moment déjà. La baisse de régime inquiétante des gars de Soustara a permis aux Kabyles et aux Pacistes de relancer la course au titre. Dans un stade pratiquement vide, les camarades de Boudaoui ont réussi à gérer la rencontre en leur faveur. Hypermotivés et animés d’une plus grande détermination que leur adversaire du jour, les poulains de Challo l’ont logiquement remporté. Ils ont comme à l’accoutumé pratiqué un football attrayant, porté résolument vers l’offensive. Ils ont donné du fil à retordre aux Husseindéens qui paraissaient pour leur part quelques peu émoussés, avec un jeu peu convaincant. Les Nahdistes ne semblaient pas animés par leur habituelle grinta. C’est donc sans grande surprise qu’ils ont été battus par une formation du PAC qui faisait de ce rendez-vous un tournant important pour la course au titre. Le Paradou, après moults tentatives, parviennent à ouvrir la marque par l’entremise de Bouzok en première période (35’). Il double la mise par le goleador du championnat, l’incontournable Naïdji, qui marque ainsi son 19e but de la saison (77'). Ce dernier a mis un terme à tout espoir du Nasria de revenir à la marque. Les protégés de Lacet n’ont réussi à réduire la marque qu’en toute fin de rencontre, grâce à un but signé Brahimi (90'). Avec cet autre mauvais résultat, comme c’est d’ailleurs le cas lors de leurs dernières sorties ratées, le NA Hussein-Dey n’a plus rien à espérer cette saison. Il est désormais hors course pour prétendre s’emparer d’une place sur le podium. Encore une fois, il terminera sans nul doute la saison sans aucune consécration. Au grand dam de ses inconditionnels, qui ont clairement affiché leur désappointement par rapport aux ratages de leur équipe favorite cette saison. Malgré les moyens mis à la disposition de l’équipe par la direction du club, le Nasria n’a pas réussi à atteindre son objectif de remporter au moins un titre cette saison. Quant au PAC, il est en train de réussir la meilleure saison de son existence et on peut même dire qu’il n’a jamais été si proche d’une possible consécration en championnat, qui auquel cas le fera rentrer dans l’histoire du football algérien.



Mohamed-Amine Azzouz