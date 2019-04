Commentaire : Union et souveraineté

La leçon à retenir de la dynamique des manifestations populaires grandioses témoigne indéniablement de la profonde maturité politique des citoyennes et citoyens, pleinement engagés pour l’idéal de hisser l’Algérie au rang des nations civilisées et résolument engagées sur la voie de la modernité. Quand le peuple revendique, le sourire aux lèvres et en toute quiétude, le départ du système et de ses symboles, ce n’est là que l’expression d’une colère longtemps contenue face à une succession de dérives prédatrices et dont les conséquences ont pour nom le déni des libertés, la marginalisation, le mépris des droits fondamentaux des citoyens. Des droits inscrits pourtant noir sur blanc dans tous les textes de loi mais qui, du point de vue pratique, deviennent faveurs moyennant pot-de-vin, une pratique qui s’est généralisée, hélas, à tous les niveaux, comme le montre, à juste titre, l’ampleur prise par le fléau de la corruption, phénomène «démocratisé» chez nous. Les dignes enfants de l’Algérie ne pouvaient résister indéfiniment à de telles offenses érigées en mode de gouvernance. Aujourd’hui, ils se soulèvent pacifiquement pour sauver l’Algérie d’un mal profond que seul pourrait décrire le paradoxe d’un pays riche et d’un peuple pauvre où, du moins, laissé-pour-compte. Il en a ras-le-bol des cas innombrables d’injustice ayant rendu son destin des plus ardus compromettant celui des générations à venir. Le mouvement citoyen, enclenché le 22 février, resté intact à ce jour, est aussi le couronnement d’autres formes de mobilisation populaire qui se sont succédé depuis l’indépendance. Une indépendance «squattée», déviée de ses principaux objectifs d’édifier une véritable République démocratique et sociale, comme le dénoncent les manifestants chaque vendredi à Alger et dans toutes les régions du pays. Ces milliers d’Algériennes et d’Algériens sont plus que jamais déterminés à reconquérir leur souveraineté qu’il y a lieu de consacrer comme référent dans l’édification d’une nouvelle Algérie. Cette Algérie que l’on veut préservée jalousement de toute forme de prédation ayant profité des années durant à une caste de privilégiés, désignés en termes de «Issaba» pour les manifestants. Ces derniers constituent désormais une opinion collective que l’on ne peut leurrer par de simples solutions de replâtrage, encore moins par une quelconque diversion, aussi vaine qu’inutile tant il est indéniable que le contexte actuel exige plutôt de faire valoir la sagesse, et beaucoup de clairvoyance pour faire face aux défis à court et à long terme. Dans sa quête de liberté, de démocratie, d’une justice indépendante et d’un Etat de droit, le mouvement citoyen du 22 février a su merveilleusement rester uni, ce qui est déjà un signe fort de prise de conscience des enjeux de l’heure et de ceux à venir.

Karim Aoudia