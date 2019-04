Sawt Echaâb : « Édifier un état civil »

Le parti Sawt Echaab a tenu, hier à l'hôtel El-Riadh à Sidi Fredj (Alger), son congrès constitutif, conformément aux dispositions de la loi organique de 2012 relatives aux partis politiques. Lors de ce congrès auquel ont assisté plus de 500 délégués représentant 25 wilayas, M. Lamine Osmani, seul candidat, a été plébiscité président de cette nouvelle formation politique. S'exprimant à l'ouverture du congrès, M. Osmani s'est engagé à édifier un «parti qui s'érigera en force de proposition en vue de partager avec le peuple ses ambitions et ses aspirations, regagner sa confiance et préserver le serment des chouhada», affirmant son engagement «au dialogue et à la démocratie pour édifier un Etat civil».

Les travaux du Congrès se poursuivent pour l'élection des membres du conseil politique national du parti ainsi que de son bureau politique national. Ancien dirigeant au sein du parti du Front national algérien (FNA), M. Osmani est à la fois député et président du groupe parlementaire des indépendants à l'Assemblée populaire nationale.