Talai’e El-Hourriyet : « Consolider l’union nationale »

Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, le Bureau politique a salué la détermination des Algériennes et des Algériens à poursuivre le mouvement populaire visant un changement radical du régime politique en place et leur attachement à la démarche pacifique. Le Bureau politique apprécie les résultats déjà enregistrés par cette révolution populaire pacifique qui a permis que souffle sur le pays un vent de liberté, que se consolide l’union nationale, que la justice revendique ouvertement son indépendance, que les journalistes des médias publics, la presse publique, exigent de leurs hiérarchies une couverture objective des évènements et que des médias commencent à s’ouvrir à l’opposition, que le peuple se rapproche de son armée et des forces de sécurité nationale, que s’ouvre les dossiers de la grande criminalité économique et financière, que l’image de l’Algérie et des Algériens retrouve ses couleurs dans le concert des nations, que la souveraineté populaire, la citoyenneté et les droits et libertés s’invitent dans le débat politique national balisant la voie de l’édification de la République démocratique et moderne et de l’Etat de droit.

Le Bureau politique «est convaincu que la solution de la crise passe nécessairement par le départ des figures emblématiques du régime et un traitement tout à la fois constitutionnel et politique de la crise», est-il indiqué. L’application des articles 7 et 8 combinés à l’article 102 de la Constitution, constitue la meilleure solution pour une sortie de l’impasse actuelle. Le recours à ces deux articles de la Constitution qui fait l’objet d’une large acceptation parce qu’ils traduisent les aspirations populaires, offre une couverture constitutionnelle solide au volet politique de la solution de la crise, mentionne le Bureau politique.

Ce dernier se félicite de l’engagement de l’institution militaire à apporter son soutien à un règlement «qui garantit la satisfaction de toutes les revendications légitimes» du peuple algérien et «acceptable» pour tous.

Il considère que l’institution militaire peut aider à parvenir à cette solution comme l’exige son devoir patriotique et le sens élevé qu’elle a de ses responsabilités nationales. Elle est sollicitée pour qu’elle remplisse une mission de facilitation, d’accompagnement, de garantie et de protection de la solution de la crise. Le Bureau politique considère que les Algériennes et les Algériens ont besoin d’une démarche globale et cohérente et de visibilité qui les rassurent et assurent au pays une sortie prompte et ordonnée de cette crise pour une prise en charge diligente et effective des aspirations et des demandes de la révolution populaire.

Considérant la moralisation de l’espace politique et économique comme un facteur important de l’œuvre refondatrice de l’Etat de droit, le Bureau politique relève, avec satisfaction, que la justice de notre pays s’attaque aux barrières de l’immunité et de l’impunité derrière lesquelles s’abritait la grande criminalité économique et financière, durant longtemps. Dans cette démarche, qui doit se dérouler dans le calme et la sérénité, la justice se doit d’agir sans laisser le moindre doute sur son impartialité en ayant pour seul guide que la primauté de la loi et l’égalité de tous devant elle.

Le Bureau politique considère que dans cette entreprise, la transparence, dans les limites permises par la loi, est un impératif catégorique pour convaincre l’opinion publique que l’action en cours n’a rien de commun avec les opérations «mains propres» éphémères, traumatisantes, que notre pays a connues par le passé et qu’elle s’inscrit dans le vaste chantier du changement que le peuple algérien revendique.