El-Islah : « Récupérer les biens du peuple »

Le président du mouvement El-Islah, Filali Ghouini, a appelé, hier à Alger, à la structuration du Hirak dans des espaces représentatifs, en vue de cristalliser des propositions à partir de ses revendications et les concrétiser. Lors de la session ordinaire du conseil echoura (conseil consultatif) du mouvement, M. Ghouini a insisté sur «la structuration du Hirak dans des espaces représentatifs associatifs, partisans, syndicaux ou autres», affirmant que «le temps est venu pour l'émergence d'une élite qui représente le Hirak et défendre ses revendications légitimes dans différents espaces». Après avoir réitéré son soutien indéfectible «aux revendications légitimes des Algériennes et Algériens exprimées à travers les marches», il s'est félicité de «l'esprit de citoyenneté et du haut sens de responsabilité affichés par les jeunes et les différentes catégories participantes au Hirak populaire, dans un cadre pacifique civilisé et exceptionnel». Par ailleurs, M. Ghouini a salué l'ouverture par la justice des dossiers de corruption et de dilapidation de deniers publics, estimant qu'elle constitue «un pas important vers la réalisation du droit et de la justice pour tous les citoyens». Pour M. Ghouini, «la priorité dans le traitement de ces dossiers doit être accordée à la récupération des biens du peuple dilapidés sans aucun droit ni loi, car l'essentiel demeure la restitution de l'argent public». Il a mis l'accent sur la nécessité de prendre en considération les rapports de la Cour des comptes, citant, depuis des années, des cas de mauvaise gestion et d'infractions à la loi en matière de dépense d'argent public, de surfacturation, de réévaluation de projets et autres observations émanant d'une institution constitutionnelle compétente. Le président d'El-Islah a valorisé le contenu du dernier message du général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la défense nationale, chef d'état- major de l'Armée nationale populaire (ANP), qui a réaffirmé son engagement à accompagner le peuple jusqu'à la réalisation de ses revendications, ainsi que la disposition de l'ANP à accompagner toutes les solutions possibles, une démarche longtemps soutenue par le mouvement, à savoir : concilier exigences de la Constitution et ententes politiques.