Parti des travailleurs : La constituante revendiquée

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a estimé, hier à Alger, que les réformes doivent aller vers «une nouvelle Constitution, produit d’une large délibération citoyenne»

C’est à l’occasion de la réunion du bureau national de l’Organisation des jeunes pour la révolution (OJR), liée à son parti, organisée au siège de l’Office des parcs de loisirs d’Alger (OPLA), que Mme Hanoune a évoqué «les responsables qui ont provoqué la faillite du Trésor public, ceux qui ont failli dans leurs missions et ceux qui ont servi des intérêts particuliers au lieu des intérêts de la collectivité nationale».

La SG du PT a commenté les récentes arrestations et convocations de certaines personnalités impliquées dans des affaires de corruption, pour signaler qu’il faut «définir d’abord les responsabilités politiques», afin que la justice ne soit pas «instrumentalisée à des fins personnelles ou politiciennes», a-t-elle dit.

«La campagne contre la corruption peut être une tentative de détournement de l’attention du véritable enjeu du moment, à savoir le départ du système», dit-elle.

Louisa Hanoune désigne la justice comme moyen de «replâtrage du système». Mme Hanoune a posé la question de savoir comment la mobilisation de l’appareil judiciaire n’est autre que l’une des «opérations de diversion et différents subterfuges pour maintenir le système». Elle dit qu’«à toutes ses opérations de subterfuge, la réponse des manifestants était claire «Faqou» (Nous avons tous compris)».

La SG du PT a souhaité que la justice se mobilise pour ouvrir tous les dossiers, car, pour elle, «il n’existe aucune wilaya qui n’est pas gangrenée par la maffia, la corruption et dilapidation des fonds et des biens publics». À cet effet, elle signale que le pillage systématique des fonds publics et de la collectivité s’est accéléré depuis 2014.



Appel à l’instauration de véritables droits économiques, sociopolitiques et culturels



Pour Mme Hanoune, les Algériens, à travers leur «capacité extraordinaire de discernement et leur patriotisme sans égal, ont montré une «capacité à déjouer tous les pièges» visant le maintien du système.

Face à ce qu’elle qualifie d’«incapacité politique et illégitimité populaire» du système en place, la porte-parole du Parti des travailleurs réitère son appel pour «répondre aux aspirations des manifestants qui doit passer, d’abord, explique-t-elle, par la matérialisation de la souveraineté du peuple, à travers une Assemblée constituante nationale mandatée par une écrasante majorité du peuple et issue des débats et des réunions au sein des comités populaires». Car, «le peuple est le seul souverain pour définir la nature du régime à mettre en place», renchérit-elle. Elle a appelé à la poursuite du «démantèlement» de toutes composantes du système, et pas seulement le départ de ses symboles les plus connus ou ses institutions «en état de délitement avancé».

Mme Hanoune explique que le contenu du mot d’ordre «Dégagez» signifie la souveraineté du peuple. Pour que la majorité puisse reconstruire la base d’un régime politique nouveau et démocratique, il est important, selon la SG du PT, de procéder à «l’instauration de la démocratie véritable et l’inscription des droits économiques, sociopolitiques et culturels, et la préservation des acquis de la révolution».

La SG du PT a justifié le boycott par son parti de la conférence nationale, en estimant que «le dialogue vise à replâtrer le système, et donc à le sauver», en ajoutant qu’actuellement «la confrontation se joue entre l’écrasante majorité qui est en pleine révolution, et la minorité réactionnaire qui opère une contre-révolution».

Tahar Kaïdi