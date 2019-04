Ennahda : « pour un dialogue national »

Le secrétaire général du Mouvement Ennahda, Yazid Benaïcha, a appelé, hier à Alger, à «la nécessité de réunir des conditions idoines pour l'organisation d'un dialogue national», afin d'examiner des solutions possibles à la crise politique actuelle et répondre aux revendications populaires pacifiques. Intervenant à l'ouverture de la session extraordinaire du Conseil consultatif (Madjlis Echoura) du parti, M. Benaïcha a précisé que la crise politique actuelle nécessitait l'organisation d'un dialogue national «inclusif», mettant en avant la nécessité de réunir les conditions requises à ce dialogue notamment à travers «le choix de personnalités consensuelles» et ce en vue d'accélérer la concrétisation des revendications populaires pacifiques. Il a exprimé, à cette occasion, le soutien de son parti «à la rencontre nationale à laquelle ont appelé les forces du changement pour soutenir les choix du peuple qui a donné une bonne image lors des manifestations pacifiques et «proposer des initiatives devant concourir à la sortie de la crise politique que traverse la pays».

La concrétisation de ces revendications passe par «la validation des propositions conciliant solutions politique et constitutionnelle», a-t-il estimé, appelant les acteurs du mouvement populaire à choisir des représentants en vue de «plafonner les revendications et définir une feuille de route pour la prochaine étape».

Le SG du Mouvement Ennahda a évoqué les procédures engagées pour la protection des deniers publics contre le pillage et la lutte contre la corruption, en assurant les garanties légales à des procès équitables loin de «tout esprit de vengeance ou de revanche». Il s'est félicité par ailleurs «des positions de l'institution militaire» qui a exprimé «son adhésion et son accompagnement» du mouvement populaire.