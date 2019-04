ANR : « Toute solution doit être trouvée dans le cadre constitutionnel »

«Nous avons planché sur les voies et les moyens envisageables à même de permettre de concrétiser les revendications du peuple, exprimées lors des dernières manifestations, et nous avons réitéré l’impérieuse nécessité du dialogue entre l’ensemble des parties.»

C’est ce qui ressort des déclarations du secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine (ANR), qui s’est exprimé, hier, lors d’une conférence de presse en son siège, sis à Bouchaoui (Alger), organisée en marge de la conférence nationale des bureaux de wilaya de la jeunesse. «Il faut savoir que nous appelons, depuis plusieurs années, à la mise en route de réformes permettant la transmission du flambeau entre les générations», a fait savoir Belkacem Sahli, qui affirme que c’est dans ce cadre que son parti a participé à la rencontre de consultation avec le chef de l’État, pour lui soumettre des propositions à même de permettre au pays une sortie de crise qui doit se faire exclusivement dans le cadre constitutionnel, comme l’a-t-il vivement souligné. Et d’ajouter que lors de son entretien avec Abdelkader Bensalah, il a insisté sur la nécessité de rétablir «rapidement» le lien de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Le SG de l’ANR Sahli a, notamment indiqué qu’il faut nommer un gouvernement composé de figures «indépendantes et consensuelles», soutenant au passage que la figure du chef de l’État ne pose pas de problème, car il ne gère que les affaires courantes, et ce jusqu’au 4 juillet prochain, date de l’élection présidentielle. «Lors de mon entretien avec Bensalah, je me suis permis de lui suggérer la mise en place, en parallèle, d’une instance consultative composée de membres du mouvement populaire et dont le rôle est d’accompagner le chef de l’État dans ses missions, pour arriver à un consensus global», a-t-il révélé.

Belkacem Sahli a, par ailleurs, mis à profit cette opportunité, pour saluer le rôle de l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), et son haut commandement qui ont pris une position «historique et éminemment nationaliste, respectant ainsi pleinement la volonté du peuple». Il a tenu en outre à rendre un vibrant hommage à la justice algérienne qui a lancé une lutte sans merci contre la corruption.

Concluant ses propos, le secrétaire général de l’ANR a annoncé que son parti participera à l’élection présidentielle du 4 juillet prochain, indiquant que le conseil national de son parti se réunira le mois prochain afin de définir la manière avec laquelle l’ANR y concourra, et ce soit en présentant son propre candidat ou en soutenant un autre candidat.

Pour rappel, lors d’une précédente intervention médiatique, Belkacem Sahli avait affirmé qu’il était impératif de s’asseoir tous autour d’une table pour dialoguer. «Nous n’avons plus d’autre choix, pour éviter l’impasse, que de se rassembler autour d’une table composée des membres de l’opposition, des partis du gouvernement, ainsi que des représentants du mouvement populaire», avait-il fait savoir, non sans ajouter que l’application de l’article 102 de la Constitution était une «bonne chose, pour éviter une situation de vide constitutionnel». Il a indiqué également qu’il faut passer «de la raison de la rue, à la raison politique», appelant la classe politique «à formuler des propositions fiables pour une sortie positive de la crise préservant les institutions du pays».

Sami Kaïdi