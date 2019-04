Eclairage : le mois de tous les excès

Le Ramadan est le mois où le jeûneur est censé être en harmonie avec soi-même, faire preuve de retenue, de solidarité envers l’autre, et surtout de discipline dans le comportement qui doit prévaloir sur toute forme d’excès. Un mois sacré de l’année où tout croyant est censé méditer sur le sens spirituel de la pratique du jeûne. Toutefois, le constat est tout autre car paradoxalement, le Ramadhan est devenu synonyme de gaspillage, de surconsommation, et de spéculation et rime désormais avec hausse considérable des dépenses, mais aussi, des prix. Des pratiques irrationnelles en contradiction avec les préceptes véhiculés par le jeûne qui, malheureusement, ont fini par s’ériger en rituels dans notre mode de vie. Cette année encore, des mesures et dispositions vont être prises pour assurer le suivi de l’approvisionnement du marché national et le contrôle des prix des produits de première nécessité par le renforcement des interventions des services chargés du contrôle et de la protection du consommateur. Une feuille de route interministérielle qui prévoit également de faire face avec «la rigueur nécessaire à l’ensemble des pratiques contraires à la loi et à toutes les infractions enregistrées et de sanctionner tout manquement aux lois en vigueur», «garantir la transparence des transactions commerciales» et «faire face à toutes les pratiques illégales portant atteinte à la stabilité des prix». Ce sont des mesures prises lors d’une récente réunion interministérielle consacrée aux préparatifs pour ce mois. Le marché sera ainsi approvisionné et régulé par la disponibilité. Mais, la disponibilité des produits alimentaires sera-t-elle pour autant en mesure de dissuader les commerçants qui font fi de la loi pour imposer leur diktat au consommateur au vu et au su des services de contrôle ? Les mesures décidées suffisent-elles à elles seules de juguler le spectre de la spéculation et éviter une folie de la mercuriale à l’approche du Ramadhan ? En tout état de cause, la stabilité du marché ne peut dépendre de simples mesures administratives sachant que la pression de la demande, associée à la spéculation, mène indubitablement à des hausses des prix même si celles-ci ne sont pas forcément justifiées économiquement. Les expériences passées ont démontré en fait que la mobilisation doit être permanente et effective sur le terrain, et que la lutte contre les pratiques illégales ne peut s’avérer efficace sans mesures coercitives à l’endroit des récalcitrants. Aussi, la régulation du marché, et la lutte contre les pratiques spéculatives, particulièrement durant le mois de Ramadhan, restent tributaires de multiples facteurs, notamment le renforcement et le contrôle des circuits de distribution, ainsi que le suivi de la gestion des marchés de gros, aujourd’hui otage des intermédiaires, pour que la liberté du commerce ne soit plus invoquée comme alibi pour justifier les dérives et autres pratiques illicites et illégales qui nuisent à l’activité et au consommateur. Une mission qui incombe aux services de contrôle, ainsi qu’au citoyen qui doit faire preuve de civisme en dénonçant ce genre de pratiques mais aussi, de retenue en modérant sa consommation et en évitant le gaspillage.

D. Akila