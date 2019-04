Services de sécurité : Protection des agents de contrôle

Le ministère du Commerce a conclu un accord avec la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et le Commandement de la Gendarmerie nationale visant à assurer la protection des agents de contrôle au cours de l'accomplissement de leurs missions, a indiqué M. Djellab.

Lors d'une rencontre avec les cadres du secteur, le ministre a fait état de contacts, jeudi dernier, avec la DGSN et le Commandement de la Gendarmerie nationale pour l'accompagnement les agents de contrôle relevant du secteur du Commerce lors de l'accomplissement de leurs missions afin de leur garantir la protection nécessaire. Cette protection s'inscrit dans le cadre de la plateforme de revendications soumises par les fonctionnaires du secteur du commerce à M. Djellab, qui les a transmises, à son tour, au Premier ministère pour examen. «Je saisis cette occasion pour rassurer les employés du ministère quant à la prise en charge de leurs revendications légitimes, notamment celles relatives à la nécessité d'assurer la protection aux agents de contrôle», a déclaré le ministre ajoutant que la cette décision à été prise avec l'accord du Premier ministre, Noureddine Bedoui, durant le dernier Conseil des ministres».

En outre, un accord principe a été donné pour bénéficier de primes au titre de la Caisse des revenues complémentaires, une revendication exprimée également dans la plateforme. A ce propos, M. Djellab a estimé « inconcevable que les agents ne bénéficient pas des revenus des amendes, qui sont le fruit de leur effort». Le Syndicat national des fonctionnaires du ministère du Commerce avait menacé d'entrer en grève en cas de non-satisfaction des revendications qui porte sur le régime indemnitaire, la prime de la Caisse des revenues complémentaires, le droit à la formation et la mise en place d'un statut.