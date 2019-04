Préparation du mois de Ramadhan : guerre à la spéculation

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a dévoilé, hier, à l’ouverture des travaux de la rencontre nationale des cadres de son département, les principales dispositions et mesures prises en préparation du mois béni de Ramadhan 2019.

Il a indiqué à cette occasion que «durant ce mois sacré de Ramadhan, nous sommes tous interpellés à œuvrer de concert, d'une part, pour lutter contre toutes les formes de fraude et de spéculation sur le marché qui pèsent lourdement sur les dépenses des ménages, et d'autre part, pour prendre les précautions nécessaires pour assurer le respect des conditions d'hygiène et de conservation des produits alimentaires pour la sécurité et la santé du consommateur». Il dira dans ce sens que «dans le but de permettre un approvisionnement régulier en produits de large consommation durant ce mois sacré, nous avons coordonné avec les services du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche pour garantir un stock permettant la disponibilité des produits stratégiques, notamment les céréales, le lait, les viandes, les légumes et fruits, y compris ceux issus de l'importation». Il a affirmé à cet effet que «les quantités disponibles de ces produits nous permettent d’affirmer que l’approvisionnement en ces produits satisfera les besoins des citoyens au cours de ce mois avec un effet stabilisateur des prix, et de pallier ainsi à toutes les formes de spéculation». Il a ajouté qu’un «certain nombre de mesures ont été prises pour assurer un suivi et un contrôle efficace du marché et la lutte contre la spéculation». Et de poursuivre : «Cette pratique de spéculation opportuniste est classée dans un contexte de crime économique à l'encontre du citoyen et cause l'érosion de son pouvoir d'achat au cours de ce mois». Le ministre a relevé dans ce sens qu’après une étude sur le terrain du réseau des marchés de proximité, nous avons constaté que leur nombre n’excédait pas 866 marchés», ce nombre a-t-il dit «n’est pas proportionnel au nombre de la population, ce qui explique l’émergence d’espaces parallèles et la hausse des prix qui est une conséquence directe de la pression croissante sur ces marchés. Ce constat, nous a ramenés à conclure que de la règle de l'offre et de la demande ne peut être appliquée dans cette situation».



Création de plus de 520 nouveaux marchés de proximité



Pour remédier à cette situation, et en coordination avec le ministère de l'Intérieur et les walis, il a indiqué qu’un ensemble de mesures ont été prises : il s’agit entre autres, de la réhabilitation des marchés couverts de proximité non exploités, et qui sont au nombre de 171 marchés ; la création de nouveaux marchés de proximité pour les fruits et légumes au niveau des quartiers et des groupements résidentiels dont le nombre avoisine 530 marchés à ce jour, ce qui a doublé le nombre des marchés passant de 866 à 1.567. M. Djellab, a fait savoir que «dans le cadre de cette opération spécifique, la priorité a été donnée aux jeunes pour bénéficier des places équipées dans ces espaces en leur offrant toutes les facilités et l’accompagnement nécessaire dans l’exercice de leurs activités commerciales.» Il a précisé que «le nombre de bénéficiaires directs de cette opération dépassera 13.000 jeunes, et ce sans compter les postes d’emplois indirects en relation avec ces activités». S’agissant du phénomène de rétention de stock aux fins spéculatifs et de hausse des prix, le premier responsable du secteur a rassurer également que des instructions fermes ont été données pour : il a cité entre autres, l’arrêt de la liste des importateurs et des lieux de stockage des produits stratégiques et de large consommation ; mettre en place un système de suivi des importations réalisées ; l’élaboration d’un programme de contrôle à exécuter avec l’appui des services de sécurité afin de veiller au déstockage des produits (importés et/ou nationaux). Concernant la régulation des prix il a indiqué que son département a procédé au retrait de la liste des produits soumis au Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS), des viandes bovines fraîches ou réfrigérées, la levée de l'obligation de domiciliation bancaire de 30 jours avant leur importation.



Un prix de référence pour les produits agricoles



Compte tenu du phénomène de la hausse des prix enregistrée durant les mois de Ramadan des années précédentes, sans aucune justification économique ni raréfaction des biens de consommation, en particulier les produits agricoles, il a indiqué que «le département du commerce en coordination et en concertation avec tous les intervenants a mis en place un prix de référence pour les produits agricoles suivants : pommes de terre, tomates, oignons, ail, carottes, courgettes, laitue, bananes et viandes importées». Il a ajouté que «ces prix de référence établis, garantissant à la fois un revenu pour les agriculteurs et des marges bénéficiaires raisonnables pour les grossistes et les détaillants, visent à rapprocher les prix de ces produits aux réalités du marché, neutralisant ainsi toutes les pratiques spéculatives. Dans le domaine de l'information et de la communication, il a fait savoir qu’un vaste programme a été mis en place pour faire connaître toutes les mesures sus mentionnées, y compris la couverture des opérations d'inspection sur le terrain.



La prise en charge des revendications des agents de contrôle, en « bonne voie »



S’agissant des revendications des agents de contrôle, le ministre a annoncé une bonne nouvelle pour ces derniers. Il a réaffirmer la prise en charge de leurs revendications légitimes, notamment celles relatives à leur protection, et d’annoncer l'accord pour régler définitivement la revendication de bénéficier des revenus du FRC en sa globalité : «nos agents de contrôle ont un rôle primordial pour la mise en œuvre de ces mesures sur le terrain, une mission qui nécessite une attention particulière et un soutien indéfectible des pouvoirs publics», a-t-il dit, avant d’ajouter que «toutes les dispositions ont été prises pour les protéger et les rassurer de l’appui nécessaire en mobilisant les différents services de sécurité pour leur permettre de s’acquitter de leur noble mission qui consiste en la protection de la santé, et la sécurité du consommateur et de son pouvoir d’achat».

Mettant à profit cette occasion Saïd Djellab a exhorté tous les intervenants, qu'ils soient agents de contrôle, services de sécurité, associations professionnelles, associations de protection des consommateurs, et les différents secteurs pour qu'ils unissent leurs efforts et renforcer leur coordination aux niveaux central et local pour la réussite de ce processus, au service du citoyen et de l'économie nationale.

Makhlouf Ait Ziane