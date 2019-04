Mission médicale du hadj : Une meilleure prise en charge

Quelque 115 membres de la mission médicale du hadj ont bénéficié d’une formation pour assurer une bonne prestation aux hadjis. C’est ce qu’a indiqué, hier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui qui s’exprimait, en présence du ministre des Affaires religieuses et wakfs, Youcef Belmehdi, lors d’une journée d’information et de sensibilisation au profit des missionnaires de la santé, tenue au siège du ministère a donné des instructions fermes aux membres de la mission médicale du hadj pour assurer une meilleure prise en charge des hadjis dans les Lieux Saints. Le ministre de la Santé a souligné le niveau des prestations médicales offertes aux pèlerins algériens pendant des précédentes saisons du hadj qui selon lui se sont distinguées par le haut niveau d’organisation. «Ce qui a permis à la délégation algérienne de se hisser au classement figurant ainsi parmi les premiers pays musulmans en matière d’organisation», s’est félicité le ministre, tout en rappelant le rôle du secteur de la santé dans l’opération de l’organisation de la saison du hadj qui s’inscrit, faut-il le rappeler, dans le cadre de des efforts du gouvernement visant à prodiguer les meilleures conditions aux pèlerins algériens. Il précise, à ce propos, que la délégation algérienne a été saluée par les autorités saoudiennes qui lui ont remis une distinction pour son haut niveau d’organisation. «Ceci grâce aux efforts colossaux fournis par l’ensemble des secteurs à leurs tête le ministère des Affaires religieuses en vue d’assurer le bon déroulement du hadj», a précisé M. Miraoui, avant de poursuivre que les préparatifs de la saison du hadj ont débuté, cette année, très tôt en vue de réunir les conditions nécessaires pour la réussite de la saison du hadj. Pour ce faire, dira le premier responsable du secteur, le ministère de la santé a mis en place plusieurs mesures visant à garantir la sécurité des pèlerins algériens, dont le nombre a atteint, cette année, les 40.000 hadjis.

Il citera, dans ce contexte, l’installation des commissions médicales au niveau de chaque wilaya pour renforcer les opérations du contrôle médicales au profit des candidats au hadj. «Le secteur de la Santé a, dans ce contexte, pris toutes les dispositions nécessaires pour renforcer le contrôle médical effectué au préalable auprès des futures candidats au hadj pour s’assurer qu’ils disposent des conditions requises pour l’accomplissement des rites du hadj», a expliqué M. Miraoui qui fait état de la mise à la disposition en quantité suffisantes des vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la méningite, ainsi que et vaccin contre la grippe saisonnière.



Pas moins de 8 tonnes de médicaments au profit des hadjis algériens, acheminées vers les Lieux saints



Poursuivant ses propos, il évoque la formation de la mission chargée d’assurer la couverture sanitaire des pèlerins. Le ministre fera remarquer par la même occasion, que la liste et la quantité des médicaments à acheminer vers les Lieux Saints de l’Islam ont été préétablies. «Tout ça c’est pour assurer une meilleure prise en charge à nos pèlerins», a insisté le ministre, exhortant la mission médicale de redoubler d’effort pour améliorer de manière constante les prestations offertes aux hadjis en vue de garantir leur confort et leur sécurité. De son côté, le ministre des Affaires religieuses a exhorté les membres de cette mission à ne ménager aucun effort en vue de fournir de meilleurs services aux futurs hadjis, précisant au passage que cette aura à bénéficier d'orientations religieuses dans les Lieux Saints aussi bien que les membres de la mission nationale dont le nombre s'élève à 800 représentant tous les secteurs. Le chef de la mission médicale, le Dr Mahmoud Dahmane a, pour sa part, fait savoir que 8 tonnes de différents types de médicaments au profit des hadjis ont été mobilisées. «La pharmacie centrale des hôpitaux a affecté 8 tonnes de différents types de médicaments au profit des hadjis, qui seront acheminés à la mi-chaoual prochain, contrairement aux années précédentes, pour les stocker dans les centres aménagés à cet effet », a précisé le Dr Dahmane, faisant part de l'installation de 10 équipes médicales à la Mecque, 3 à Médine et 1 à Djeddah, tout en dotant chaque médecin et agent paramédical, d’ une mallette médicale. Saisissant l’occasion, Dr Dahmane a rappelé que près de 29.500 examens médicaux, toutes spécialités confondues ont été effectuée par la mission durant la saison du hadj 2018, dont 760 examens dans les résidences, 8.083 soins, 145 cas hospitalisés dans les hôpitaux saoudiens et 27 dans les centres de la mission.

Kamélia Hadjib