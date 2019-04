Sétif : Disponibilité des produits

D’importantes dispositions ont été prises pour permettre au citoyen, de passer le mois de Ramadhan dans de bonnes conditions .

C’est ce qui ressort des décisions prises par le dernier conseil de wilaya élargi aux présidents d’APC qui fait de la disponibilité des produits, du contrôle et de la prise en charge des familles nécessiteuses, les principaux axes d’intervention.

Pour ce faire, sur les 44 marchés de proximité de la wilaya, 20 sont déjà fonctionnels et 5 autres ont ouvert à Sétif, Guedjel et El Eulma sachant que toute nouvelle structure devra répondre à un besoin réel exprimé par le consommateur .

Dans ce contexte, il est utile de rappeler que la wilaya de Sétif compte de nombreuses infrastructures dont un marché de gros par lequel transitent quotidiennement plus de 4.000 tonnes de fruits et légumes. 26 marchés couverts, 44 marchés de proximité, 17 souks de bétail, 37 marchés hebdomadaires ainsi que 75 abattoirs avicoles et 25 autres de viande rouge.

Par ailleurs, La production de lait sera assurée à raison de 250.000 litres-jour par les 5 unités de production et la mobilisation de 108 distributeurs, indépendamment d’une importante quantité de lait cru et une production de 2 millions d’œufs.

S’agissant du contrôle, il se caractérise par la mobilisation de tous les agents compétents en la matière et l’annulation des congés durant le mois sacré.

Comme il a été décidé de consacrer une attention particulière aux volets de l’hygiène, au respect des chaines de froid et de conservation et à l’étiquetage. Au plan social, 67.241 familles démunies seront prises en charge durant ce mois sacré pour un montant de 39 milliards de centimes avec la participation de la wilaya,des communes, de la DAS et les affaires religieuses au moment où pas moins de 103 restaurants de la Rahma seront approvisionnés par les communes, des mécènes et des associations.