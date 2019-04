La question sahraouie à notre Forum de la mémoire : blocage du droit international

À la veille des consultations du Conseil de sécurité sur le renouvellement du mandat de la Minurso au Sahara occidental, le Forum de la mémoire, initié conjointement par le journal El Moudjahid et l’association Machaâl Echahid, a organisé, hier, une rencontre avec le Réseau des journalistes solidaires de la question sahraouie, afin d’apporter certains éclairages quant à l’enjeu de cette réunion du Conseil de sécurité et la relance du processus onusien.

«La réunion sera fort probablement sanctionnée par une résolution du Conseil de sécurité, dans laquelle l’organe onusien devrait décider de la prolongation une fois encore de la mission de la Minurso dans ce conflit sans arriver a aller véritablement vers des négociations qui pourraient aboutir à un référendum d’autodétermination», dit le chercheur et professeur en relations internationales et en management international à Euromed Marseille, école de management en France, M. Yahia Zoubir, qui suppose qu’il s’agira d’une prolongation du statu quo pour une autre année.

L’invité du Forum estime que «les mêmes contradictions ayant servi au blocage sont répétées. La dernière résolution parle du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, mais insiste sur une solution acceptable aux deux parties. Donc, chacune a un droit de veto. En même temps, elle félicite le Maroc pour les «efforts crédibles et sérieux» pour sa proposition d’autonomie et ne fait que prendre note de la proposition sahraouie, pourtant basée sur la légalité internationale. Ce qui est illogique». Le spécialiste du Maghreb et de la question du Sahara occidental a expliqué qu’en examinant le dossier, à travers toutes les résolutions des Nations unies, tout laisse indiquer que la question, du point de vue juridique, est simple, puisqu’il s’agit de la décolonisation d’un territoire non autonome, donc éligible à l’autodétermination. Mais, a-t-il souligné, l’Onu a échoué dans le règlement de ce conflit, où l’on assiste à un blocage du droit international, du fait des positions des puissances occidentales, notamment la France, qui ont donné, selon lui, le feu vert au Maroc pour occuper le Sahara occidental. Poussant sa réflexion, Yahia Zoubir a souligné que le blocage commence avec les dernières résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU qui prolongent le statu quo en répétant les mentions «mutuellement acceptable», «sans préalable» et «de bonne foi», alors que le Maroc, auquel aucun pays au monde et aucun texte juridique ne lui reconnaissent la marocanité du Sahara occidental, «ne veut pas céder et n’accepte pas» le référendum d’autodétermination préconisé pourtant par l’ONU, a-t-il expliqué.

L’expert international estime qu’il ne faut rien attendre de la prochaine réunion du Conseil de sécurité sur la question sahraouie. «Plusieurs rounds de négociations entre les parties en conflit, le Maroc et le Front Polisario, ont été organisés sous l’égide de l’ONU. Ils butent sur la position de blocage de la partie marocaine relative à l’organisation d’un référendum pour l’autodétermination du peuple sahraoui, même si Washington, agacé par le blocage du processus de paix, a maintenu la pression au Conseil pour soutenir une relance des négociations à l’arrêt depuis 2012», dit-il.



Quel rôle peut jouer l’Algérie aujourd’hui dans le règlement du conflit ?



L’ancien ministre et diplomate, M. Abdelaziz Rahabi, a expliqué, dans son intervention, que «le socle normatif de la diplomatie de l’Algérie est naturellement consubstantiel à notre parcours historique et se projette en Afrique comme dans le monde comme une profondeur stratégique naturelle. C’est un consensus inébranlable et constant, et ce consensus doit être préservé quelle que soit la politique interne du pays». L’ancien ministre précise que l’Algérie a toujours soutenu la question sahraouie, et le fera encore dans l’avenir.

Une position constante et respectable, mais pas suffisante, estime le chercheur M. Yahia Zoubir. «Répéter constamment que l’Algérie s’en tient à la légalité internationale, alors que le conflit est à sa porte, n’est pas une politique. Je pense que la meilleure perspective est de faire revivre l’UMA, qui est d’une importance capitale pour l’avenir de la région. Je pense qu’avec de la bonne volonté entre les dirigeants maghrébins, des scénarios peuvent être construits, qui permettraient de sortir de ce statu quo qui ne peut perdurer sans risque d’explosion et dont les conséquences ne favoriseraient certainement pas les peuples de la région. Il faut que l’Algérie soit plus offensive et exerce des pressions pour arriver à une solution au conflit», estime-t-il.

Pour M. Rahabi, «l’émissaire de l’ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, pourrait apporter une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permettra l’autodétermination du peuple du Sahara occidental». Pour sa part, M. Ahmed Kateb, professeur à l’Institut de journalisme, affirme que «le conflit du Sahara occidental est a l’origine de la non-construction d’un Maghreb uni, et c’est le Maroc qui bloque cette initiative et joue sur le temps pour faire perdurer le conflit».

Dans son intervention, le représentant du Polisario, M. Mustapha Kettab, réitère sa reconnaissance envers les autorités et le peuple algériens, pour leurs soutien et appui inébranlables à la question sahraouie.

Farida Larbi