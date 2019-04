Tiaret : évocation des combats du chahid Adda Hamdani

La wilaya de Tiaret a commémoré, jeudi, l’anniversaire de la naissance du chahid Adda Hamdani (1922-1962) en évoquant ses combats et ses sacrifices. La famille du chahid a été honorée lors de cette cérémonie marquée par la projection d’un documentaire sur sa vie et son combat réalisé par Abdelhalim Hafedh Zerrouki. A cette occasion, le secrétaire de wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine, Djelloul Chettah a présenté une biographie de ce chahid né à Tiaret et qui fut désigné durant la guerre de Libération nationale chef d’un des importants centres du Front de libération nationale (FLN) à Tiaret puis responsable de l’organisation politique, civile, administrative et militaire à Tiaret. Il a rejoint l’Armée de libération nationale (ALN) en 1957 à la zone 7 de la wilaya V historique. Recherché, il fut arrêté avec 5 de ses compagnons aux grottes à Oued Lily (Tiaret) en décembre 1959. Condamné à la peine capitale par le tribunal militaire de Tiaret, il fut transféré à Oran pour être condamné une nouvelle fois à la peine capitale. Lors de son emprisonnement, des détenus l’ont choisi comme coordinateur entre eux et l’administration. Le 12 janvier 1962 , des éléments de la sinistre Organisation de l’armée secrète ont fait sortir Adda Hamdani de la prison en complicité avec l'administration carcérale et l’ont brûlé en compagnie des martyrs Aouad Bendjebbar, Houari Guerrab et Ahmed Frih.