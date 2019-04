Animation socioculturelle : Les guides en formation

Deux guides de formation à l'animation socioculturelle ont été édités à Oran au profit des acteurs du mouvement associatif, a annoncé hier l'association locale «Santé Sidi El-Houari» (SDH). Les deux publications sont dédiées à «l’animation socioculturelle» et à «la gestion de l’espace culturel», a précisé à l'APS Assia Brahimi, vice-présidente de l'association citée. Cette initiative intervient dans le cadre du programme inter-associatif «Houmti» (mon quartier) porté depuis janvier 2018 par SDH dans le but de promouvoir l'animation socioculturelle dans les quartiers populaires de la ville d'Oran, a-t-on expliqué. Trois sites urbains ont été retenus au titre de ce programme, à savoir «Sidi El-Houari» (couvert par SDH), «Ibn Sina» (El-wouroud Oua El-Hayet) et «Haï Sabah» (Jeunes talents, jeune espoir). «Houmti» a permis dans ce contexte la formation d'une soixantaine de bénévoles de ces associations dans le domaine de l'animation socioculturelle. La cérémonie de clôture de ce programme, prévue mardi prochain au siège de SDH, sera marquée par la remise d'attestations de réussite à ces jeunes animateurs et par la présentation des deux guides thématiques mis gratuitement à la disposition des associations de quartiers. Une exposition de travaux artistiques d'enfants et des spectacles de théâtre interactif sont également au menu de la cérémonie de clôture. Le programme «Houmti» a été mis en œuvre avec l'appui de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) et du Programme national concentré pluri-acteurs (PCPA) «Joussour» portant appui aux projets associatifs, a-t-on signalé.