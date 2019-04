Randonnées : Les jeunes à l’aventure

Une première rencontre nationale sur le tourisme de montagne dans l’Ouarsenis a débuté vendredi à Tissemsilt sous le slogan «l’Ouarsenis, culture et arts». Initiée par l'Office local de tourisme et des activités juvéniles de la commune de Tissemsilt, en collaboration avec des amateurs d’exploration et de tourisme de la wilaya, des communes de Boukaïd, Sidi Slimane, Bordj Bounaâma et Beni Chaib, cette manifestation enregistre la participation de plus de 80 jeunes amateurs d’exploration, de randonnées et d'aventures et de photographes de 11 wilayas du pays. La première journée de cette manifestation a été marquée par une virée à des sites touristiques dont recèle la région du Ouarsenis dont celui de «Mitidja», dans la commune de Bordj Bounaama, et celui de «Bin El Kiffane» et la forêt «Ain Antar», dans la commune de Boukaïd. Le programme de cette rencontre de deux jours comporte des virées touristiques et des randonnées dans des sites pittoresques de l’Ouarsenis dont les sources thermales de Sidi Slimane, et des activités sportives de montagne, ainsi qu’un camping prévu dans la soirée au site abritant les deux arbres millénaires «Soltane» et «Soltana», dans la forêt d’Ain Tahar. En outre, une sortie est programmée au profit des photographes pour une prise de plans de sites féeriques, de même qu’une soirée artistique et culturelle en l'honneur des délégations. Cette rencontre vise à faire découvrir les atouts touristiques dont dispose l’Ouarsenis, à instaurer une culture touristique et photographique chez les jeunes, et à encourager le camping, a-t-on souligné. Par ailleurs, une randonnée pédestre au « lac suspendu» de Tamesguida, au nord de Médéa, a été organisée, hier, par la ligue de wilaya d’athlétisme, à la mémoire de l’ancien président de la ligue, Belkacem Hadjersi, mort avec toute sa famille, lors d’un tragique accident de la circulation, survenu en septembre 2017. Plus de 160 participants, dont des femmes, ont pris part à cette randonnée pédestre, mis sur pied par la ligue d’athlétisme locale, avec le concours de la direction de la jeunesse et des sports, dont le départ a été donné au niveau du chef-lieu de la commune de Tamesguida, pour une ascension de près de deux kilomètres vers la destination finale, en l’occurrence le fameux «lac suspendu» de «Dhaïa», qui culmine à 1.185 mètres d’altitude. Les randonneurs ont suivi, lors de cette ascension, le chemin traditionnel emprunté par les citoyens de la région, qui avaient pris l’habitude de se déplacer vers ce lieu, aussi bien en période de neige ou au début du printemps, pour se ressourcer et profiter de l’air vivifiant de la montagne et du panorama saisissant qui offre une vue imprenable sur cette partie de l’Atlas blidéen. Après une heure de marche, les participants, des jeunes, mais aussi, des quinquagénaires, étaient soulagés d’arriver, enfin, au «lac Dhaïa» et pouvoir ainsi admirer toute la splendeur du site. Au-delà du simple exercice d’endurance physique, l’organisation de ce type d’activité sportive en plein air tend, selon les organisateurs, à allier entre sport et loisir, de promouvoir également la pratique de la randonnée auprès de diverses catégories de la société et leur faire découvrir les richesses naturelles de la région, a-t-on signalé.