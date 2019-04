Revalorisation des pensions de retraite : Une majoration jusqu’à 6% en mai

Le gouvernement a décidé la revalorisation des pensions de retraite. En effet, une hausse allant jusqu’à 6% en faveur de plus de 3 millions de retraités algériens est prévue prochainement, a indiqué une source du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Réuni jeudi dernier, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite (CNR) a décidé une augmentation des pensions à hauteur de 6% en faveur des 3.150 000 retraités. La revalorisation coûtera environ 36 milliards de DA à la CNR, selon la même source.

Ainsi, un rapport détaillé sur la revalorisation des pensions a été soumis au ministre du Travail pour l’approuver et déterminer la date effective de l’application de cette mesure. La revalorisation annuelle des pensions contribuerait à amortir le choc de la forte baisse d’achat des retraités, plus particulièrement les plus démunis d’entre eux.

Pour rappel, le taux des augmentations des pensions a été estimé à 5% en mai de chaque année, il a été réduit de 50%, soit 2,5% après la crise financière due à la chute des prix du pétrole.

Il faut dire que ces augmentations ont été décidées malgré les difficultés financières de la Caisse nationale des retraites. Son directeur général, Slimane Melouka, avait déclaré récemment que l'équilibre financier de la CNR demeure «extrêmement précaire» et ce, en dépit des mesures prises par les pouvoirs publics dans ce sens. Il avait expliqué que l'aggravation des déficits de la Caisse «est due essentiellement à la croissance modérée des recettes de cotisations, notamment durant la période 2015-2018 avec un taux de couverture des dépenses par les recettes, qui est passé de 81% en 2014 à 56% en 2018», mais la situation demeure «extrêmement précaire», avait-il déploré.

Le DG de la CNR avait également imputé cette situation à l'évolution «effrénée» des dépenses avec un taux d’accroissement annuel moyen de 18% entre 2010 et 2018, en raison notamment de «la revalorisation annuelle des avantages de retraite, des augmentations salariales substantielles en 2012, avec des effets rétroactifs jusqu'à 5 ans et l'augmentation massive des départs en retraite avant l'âge légal».

Cependant, ce responsable n'a pas manqué de souligner que la détérioration de la situation financière de la CNR depuis plus de 5 ans, a conduit les pouvoirs publics à «engager une réflexion de fond sur le régime de retraite des travailleurs salariés en vue d'améliorer ses comptes financiers à moyen et long terme et d'en assurer la viabilité». Melouka avait déclaré que l'ampleur des déficits, leur aggravation et leur persistance durant la période (2015-2017) a nécessité «le recours à la solidarité inter-Caisse et à l'intervention de l'Etat à travers une contribution exceptionnelle pour l'année 2018, d'un montant de 500 milliards de DA (art 110 de la loi des Finances 2018).

Concernant l'exercice 2019, le même responsable avait rappelé la décision des pouvoirs publics d’octroyer à la CNR un prêt par le biais du Fonds national d'investissement (FNI). En effet, le projet de loi de Finances 2019 prévoit, faut-il le rappeler, d'autoriser le FNI à octroyer des crédits au profit de la CNR à des taux d'intérêt qui seront pris en charge par le Trésor public.

L'affectation exceptionnelle de 500 milliards de DA, octroyée en 2018, pour préserver les équilibres du système de Sécurité sociale, avait permis le paiement des pensions de retraite. La Sécurité sociale était confrontée à certains déséquilibres financiers, affectant en particulier la branche retraite, en raison d'une hausse des dépenses par rapport aux recettes des cotisations, du fait que le nombre de retraités ayant atteint les 3,225 millions, engendrant un coût financier annuel de 1.282 milliards de dinars.

Salima Ettouahria