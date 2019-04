Centre d’instruction de transport de Mascara : Un système de formation évolué

Une visite guidée au 552e centre d’instruction spécialisé en transport chahid Reguiba-Ghali d’El Ghomri (Mascara) relevant de la 2e Région militaire a été organisée, jeudi, au profit des médias. Le commandant du centre, le lieutenant colonel Laathamnia Maamar a souligné que cette visite vise à faire connaitre aux organes de la presse nationale le rôle de l’arme de transport dans l’Armée populaire nationale (ANP) et les missions du centre d’instruction d’El Ghomri spécialisé dans la formation de gradés, de réservistes et de contractuels en transport militaire léger et lourd et en conduite de motocycles.

Ce centre est une école pour forger des hommes capables de conduire en différentes conditions naturelles et climatiques et de supporter les épreuves lors des combats, a-t-il expliqué, affirmant que le système de formation dans ce centre a évolué et se base sur la préparation physique, l’initiation aux exercices de conduite et du combat et une bonne maitrise de différentes armes dans le cadre des missions où le conducteur combattant est animé de l’esprit d’appartenance à l’Armée nationale populaire et de son attachement à sa patrie prêt à sacrifier sa vie pour elle. Le lieutenant colonel Laathamnia Maamar a aussi déclaré «conformément aux instructions du Haut commandement de l’ANP, nous œuvrons à élever le niveau de formation, à offrir les moyens de réussite par le développement du système d’instruction en permanence et la dotation en formateurs et instructeurs compétents apportant un plus à la qualité de la formation et d’instruction en adéquation avec les exigences des missions dévolues aux conducteurs combattants et les enjeux et défis auxquels fait face notre pays».

La visite a été marquée par la projection d’un documentaire sur cet établissement créé en 1985 et baptisé 551e centre d’instruction spécialisé en transport à El Alleug (Msila) relevant de la 1re Région militaire avant d’être transféré dans la commune d’El Ghomri (Mascara) le 17 février 1991 et rebaptisé 552e centre d’instruction spécilaisée de transport le 8 janvier 1996 et ensuite porter le nom du chahid Reguiba Ghali le 7 mai 2016. Cette manifestation d’information entrant dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication de 2019 approuvé par le Haut commandement de l’ANP a permis de visiter différentes unités du centre et ses ateliers offrant une instruction théorique et pratique en conduite des véhicules légers et lourds et l’instruction militaire de base.