Ecole des sous-officiers de l’intendance de Guelma : Approfondir la relation armée - citoyens

Une manifestation «portes ouvertes» sur l’École des sous-officiers de l’intendance Sadek-Bouridah de Guelma a été organisée, jeudi dernier, dans le cadre de la politique de communication de l’Armée nationale populaire (ANP).

Cette manifestation, d’une journée, vise à consolider et à approfondir la relation armée-citoyens au travers de la présentation des différentes composantes et missions de cette institution militaire, a précisé, à l’ouverture de cette manifestation, le colonel Noureddine Bouderas, commandant de la 5e brigade du radar de détection et surveillance à la 5e région militaire. L’officier supérieur a appelé les jeunes et les étudiants, présents en force à cette manifestation, à adhérer aux rangs de l’Armée nationale populaire. Le colonel Mohamed El Hadi Abada, commandant de l’Ecole des sous-officiers de l’intendance de Guelma, a indiqué, pour sa part à cette occasion qui vient en concrétisation du plan de communication de l’ANP pour l’année 2018-2019, que cette Ecole, considérée comme une institution de formation dépendant de la Direction centrale de l’intendance du ministère de la Défense nationale, œuvre à «respecter le principe d’équilibre entre toutes les wilayas du pays lors de la sélection des candidats désirant adhérer à l’ANP». Le commandant de cette Ecole, dépendante de la 5e région militaire, a donné un aperçu sur les missions de formation assurées par cette institution créée en 1982 dans le domaine de la formation militaire de base, au profit des sous-officiers conventionnés et engagés, et la formation spécialisée pour garantir la performance de l’administration militaire des sous-officiers activant dans les différentes directions et commandements de l’ANP. A cette occasion, un film documentaire sur les différentes activités effectuées par l’Ecole, au titre de l’exercice 2018-2019, a été présenté au public, avant l’organisation d’une visite guidée dans les différentes circonscriptions de formation de l’Ecole comme la circonscription d’enseignement militaire ne soit organisée, où le public a pu voir les armes utilisées et la circonscription de l’enseignement spécialisé et l’enseignement général en plus de la bibliothèque, la clinique et les laboratoires des langues et de l’informatique. Le public a fait montre d’une attention particulière pour les informations données par le staff organisateur, à l’instar d’Amina, une étudiante à l’université de Guelma, qui s’est dite impressionnée par l’importance des moyens dont dispose l’Ecole (structures sociales et pédagogiques).