Registre du commerce électronique : Plus de 51% des documents numérisés

Plus de 56% des commerçants immatriculés sur le territoire national ont converti leurs registres du commerce classiques en électroniques, selon les données présentées, hier à Alger, par le ministère du Commerce, lors d'une rencontre regroupant les cadres du secteur. Au 19 mars 2019, 1.052.162 opérateurs sont détenteurs du registre du commerce électronique (RCE) répartis sur 926.359 personnes physiques et 125.803 personnes morales, notent les mêmes données. Le taux des opérateurs ayant obtenu le registre du commerce électronique a atteint ainsi 51,6% du tissu économique national, d'après les chiffres du ministère. Fin 2018, l'Algérie comptait 2.013.374 commerçants inscrits au registre du commerce. Ils se composent de 1.819.169 opérateurs activant sous le statut de personnes physiques (90,4% de la totalité) et de 194.205 en tant que personnes morales (entreprises), soit 9,6%. L’opération de modification du registre du commerce des opérateurs économiques pour l’obtention du code électronique, dont le dernier délai était fixé initialement au 11 avril, a été prolongée au 31 juillet 2019. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la modernisation du contrôle économique, du suivi et de la régulation du marché afin de conférer transparence et efficience aux opérations de contrôle. Elle consiste à remplacer d'anciens modèles des extraits du registre du commerce par de nouveaux modèles, dotés d’un code électronique permettant la sécurisation de ce document contre la falsification.