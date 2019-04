Sur un an en mars 2019 : L’inflation à 4,1%

L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel de l'Algérie a été de 4,1% jusqu'à mars 2019, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS). L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel jusqu'à mars 2019 et le taux d'inflation moyen annuel, ont été calculés en tenant compte des 12 mois, allant d'avril 2018 à mars 2019, et ce en comparaison avec la période allant d'avril 2017 à mars 2018, a précisé la même source. Quant à la variation mensuelle des prix à la consommation, qui est l'indice brut des prix à la consommation en mars 2019 par rapport à février 2019, elle a atteint +0,9%.

En termes de variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont enregistré une hausse de 1,3% en mars 2019, comparativement à février de la même année. Cette hausse est induite, essentiellement, par une croissance des prix des produits agricoles frais (+3,6%), précise l'Office. En effet, cette variation mensuelle des prix des produits agricoles frais s'explique, essentiellement, par une augmentation des prix des légumes (+20,4%), de la pomme de terre (+7,3%) et, à un degré moindre, de ceux du poisson frais (+1,1%) et des viandes rouges (+0,6%). En revanche, des baisses des prix ont été enregistrées pour la viande de poulet (-5,8%), les œufs (-5,13%), et les fruits frais (-3,77%). Pour les prix des produits alimentaires industriels (agroalimentaires), ils ont enregistré une légère hausse de 0,1% en mars dernier et par rapport au mois de février. Cette tendance haussière a également concernée les prix des produits manufacturés. Ils ont connu une légère hausse (+0,3%), ainsi que les services qui ont également observé une légère augmentation (+0,1%) en mars et par rapport à février 2019, détaille l'organisme des statistiques.

Par groupe de biens et services, l'augmentation des prix a touché essentiellement les produits divers (0,7%). Les autres biens et services se sont caractérisés par des variations relativement modérées ou une stagnation.



1er trimestre 2019 : hausse de 2,7% des prix à la consommation



Durant le premier trimestre 2019, les prix à la consommation ont enregistré une hausse de 2,7%. Cette variation haussière a concerné toutes les catégories de produits. Les produits agricole frais ont observé un relèvement de près de 1,4%. Cette hausse s'explique, notamment, par l'augmentation des prix des viandes bovines (+15,4%) et de mouton (3,5%), les légumes frais (7%) et les fruits frais (1,4%). Par ailleurs, d'autres produits ont enregistré des baisses, dont la plus remarquable a concerné la pomme de terre (-10,6%), les œufs (-10,4%), les poissons frais (-8,2%) et la viande de poulet (-7,2%).

Les produits alimentaires industriels (agroalimentaires) ont également connu une hausse de près de 2,4% durant les trois premiers mois 2019. La hausse des prix a aussi concerné les biens manufacturés avec +3,9% et les services avec +2,4%. Pour rappel, le taux d'inflation avait atteint 4,3% en 2018.