Contrefaçon : Plus de 455.000 produits saisis en 2018 par les Douanes algériennes

Les Douanes algériennes ont saisi 455.516 produits contrefaits durant l'année 2018, a appris l'APS auprès de la Direction générale des Douanes (DGD). La majorité des biens contrefais proviennent de Chine, soit 323.432 produits

Cela représente un taux de plus de 71% du total des produits contrefaits, introduits frauduleusement dans le territoire national en 2018. Le reste des produits contrefaits a été importé, essentiellement, du Bangladesh de l'Inde, de la Malaisie, de la Turquie, ainsi que d'autres pays. La répartition, par nature de produits contrefaits, montre que les articles de sport, les produits textiles, les pièces de rechange, les accessoires pour téléphone, ainsi que les appareils électriques et les montres ont été les plus concernés par la contrefaçon en 2018. Selon les données des Douanes, les articles de sport arrivent en tête des produits contrefaits (269.608 articles), soit près de 59,19% de la quantité globale des saisies. Ils sont suivis de produits textiles (113.725 produits) soit 24,96%, des pièces de rechange (67.671 produits) soit 14,85%, les accessoires pour téléphone (3.018 produits) soit 0,66% et, enfin, les appareils électriques et les montres (1.494 unités) soit un taux de près de 0,33%. Par ailleurs, les Douanes algériennes ont réussi à saisir 320.514 produits contrefaits durant le premier trimestre de l'année 2019. Cela représente 70,36% de la totalité des saisies effectuées par les mêmes services en 2018. Il s'agit, notamment d'articles de sport contrefaits comme les chaussures de sport, les «jogging» pour adultes et pour enfants, ainsi que des casquettes de marque différentes. En 2017, la saisie des produits contrefaits était estimée à 724.214 produits. Les biens contrefaits provenaient, majoritairement, de Chine. Ils comprenaient, notamment des articles de sport, des produits alimentaires, des pièces de rechange, de petits appareils électroménagers et d’esthétique.