Mascara : La sûreté de wilaya attire l’attention des écoliers

Les services de la Sûreté de Wilaya de Mascara poursuivent leurs activités de sensibilisation en matière de sécurité routière en compagnie de la société civile et des partenaires sur le terrain. En effet, les services de la Sûreté de Wilaya ont lancé au courant de cette semaine une campagne de sensibilisation au profit des écoliers de quelques d’écoles, en coordination avec le bureau de wilaya de l’Association Nationale de Prévention des Accidents Routiers de Mascara. Le départ a été donné à l’école Benfetta-Bendaho, où des cadres et gradés relevant des Brigades de Circulation Routière au Service de Wilaya de Sécurité Publique ont prodigué, en compagnie des membres du bureau de la wilaya de ladite association ainsi que du staff éducatif de l’établissement scolaire, des conseils et routiers aux élèves en leur faisant connaître les différents panneaux de signalisation routière les concernant lors de l’usage de la route, tels que les feux tricolores et le passage piéton, en les incitant à éviter les comportements négatifs commis par eux, tels que le jeu en milieu de route, le passage anarchique sans prise de mesures nécessaires. La campagne a connu aussi la participation des enfants vêtus de l’uniforme de la police qui ont, à leur tour, donné des conseils routiers à leurs camarades.

A. Ghomchi