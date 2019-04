Béjaia : Union et solidarité

La dixième marche populaire pacifique du vendredi, «de l’union et de la solidarité» comme défini par les manifestants, enregistre une mobilisation sans faille, au fil des semaines jusqu’à l’aboutissement des revendications scandées à haute voix et portées sur les banderoles et pancartes, à savoir «Changement radical du système dans la gestion du pays», «Massira Silmia wal irada kawiya» (Marche pacifique et une volonté forte). Durant tout l’itinéraire, la foule compacte composée de toutes les couches sociales, hommes, femmes, vieux, jeunes aspirent à un avenir radieux et prospère. Brandissant les drapeaux, ils ont fortement souligné les actions engagées par la justice contre ceux qui ont dilapidé les biens publics et se sont enrichis durant les vingt dernières années protégés par un système que le peuple rejette totalement aujourd’hui. «Avec notre mobilisation continue et pacifique, nous allons faire partir ce système qui a terni l’image du pays», disent-ils.

Autres revendications : «Mettre en place des gens intègres et propres n’ayant aucun passé douteux, faire partir le système en place pour assurer un meilleur avenir à la jeunesse qui est appelée à prendre le flambeau.» Cette marche qui s’est ébranlée de l’esplanade de la maison de la culture à traversé la route d’Amriou pour s’immobiliser longuement devant le grand portail du siège de la wilaya où les marcheurs ont crié «Système dégage, y’en a marre de ce système», «Tatenahaw ga3 (Vous serez tous enlevés).

M. Laouer