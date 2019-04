Tizi Ouzou : « ci fini haraga, hadi bladna »

Une marée humaine a défilé hier, Acte X de la dynamique populaire pour le changement radical du système politique dans la ville des Genêts, pour rappeler encore une fois la totale détermination du peuple à faire déguerpir tous les tenants du régime et à instaurer un véritable Etat de droit et des libertés en Algérie.

La marche de ce dixième vendredi de la dynamique populaire enclenchée le 22 février dernier qui s’est ébranlée comme de coutume depuis le campus universitaire Hasnaoua, a été marquée par la participation de toutes les couches de la société, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, toutes déterminées à faire aboutir les principales revendications de ce mouvement populaire, se résumant en départ des tenants du système politique en place, l’instauration d’un véritable Etat de droit, des libertés, de justice et d’égalité entre tous les Algériens.

Tous les slogans scandés par les manifestants tout au long de cette marche portent sur l’inébranlable volonté des citoyens et citoyennes à en finir avec cet ancien système politique et ses principaux tenants. «Pour une Algérie meilleure et démocratie majeure», «Système dégage», «Pour le départ des 4 B», «Klitou lebled ya saraqine», «Y’en marre de ce pouvoir», «Ulac l’vote Ulac», «Pas de vote, de conférence et de dialogue, sans le départ de l’Aissaba», «Pacifique, nouvelle République», «Yetnahaw ga3», «Djazair horra, democratia», tels étaient quelques-uns des mots d’ordre scandés et transcrits sur les pancartes et banderoles. «Ci fini harraga, Hadi bladna», c’était là aussi le slogan phare placardé devant d’un véhicule paré de branches de Genêt qui circulait au milieu des marcheurs. Des «One, two, three, viva l’Algérie» ont été également entendus à plusieurs reprises tout au long de cette manifestation. Après avoir sillonné les principales artères, les marcheurs se sont dispersés dans le calme à hauteur du Mémorial des martyrs à la placette de l’Olivier.

Bel. Adrar