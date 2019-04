Bordj Bou-Arréridj : Construire l’avenir ensemble

La wilaya de Bordj Bou-Arréridj a fait encore une fois l’exception. La wilaya, qui s’est imposée déjà en organisant des marches réclamant à l’ancien Président de la République, son renoncement à un 5e mandat, s’est illustrée en organisant l’une des manifestations les plus importantes du pays, avec un nombre important de marcheurs.

Chaque vendredi des milliers de personnes sillonnent les principales artères du chef-lieu pour exiger un changement radical du système politique. Le tout dans une organisation et un calme remarquable.

Mais le génie des Bordjiens ne s’est pas arrêté là. Ils ont redoublé de moyens d’expressions qui font désormais les unes des journaux et les JT des télévisions, en plus des pages dans les réseaux sociaux.

Ils ont d’abord créé un espace de rencontre qu’ils ont appelé fièrement le ‘‘palais du peuple’’ qui a fait le tour du monde avec ses balcons remplis de monde.

Les «tifos» qui sont brandis chaque semaine font également l’actualité non seulement pour leurs thèmes mais aussi pour leur conception originale et accrocheuse.

Cette semaine c’est la conscience qui a été à l’honneur. Comme quoi le peuple en a à revendre. Les citoyens savent ce qu’ils veulent et surtout où ils vont. Ce qui ne peut être que bénéfique pour le pays qui entame un tournant décisif de son histoire.

Autant de volonté et d’ingéniosité qui n’ont pas échappé aux habitants des autres wilayas.

Beaucoup d’entre eux ont tenu à être de la fête, celle de la démocratie et l’expression populaire.

Ils sont venus hier de Mila, Sétif, Constantine, Bouira et même Biskra pour participer aux marches. Ils ont sillonné avec les habitants de Bordj Bou-Arréridj les principales artères de cette dernière pour clamer leur désir de changement profond. Ils ont insisté sur l’unité nationale. Ils ont rappelé leur attachement à l’armée nationale populaire. Ils ont surtout appelé à une justice indépendante.

Les manifestants des autres wilayas ont été traités, rappelons-le, comme des invités de marque par les habitants des quartiers environnants.

Au «pied du palais du peuple», des tentes ont été dressées où les marcheurs de passage se sont sentis chez eux.

Cet accueil qui rappelle les traditions d’hospitalité dont la wilaya se distingue ne manque pas de connotation politique.

Les Algériens sont chez eux là ou ils vont.

L’histoire les lie, l’avenir aussi. D’ailleurs ils sont en train de le construire ensemble.

F. D.