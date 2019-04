Mascara : Laisser la place aux jeunes générations

Les citoyens de la wilaya de Mascara ont organisé, de nouveau, hier, pour le dixième vendredi consécutif, une marche pour revendiquer le changement radical du système et de la concrétisation de la volonté du peuple qui est maître désormais de son destin, cette marche a connu un franc succès. Ils étaient, en effet, plus nombreux que vendredi passé à battre le pavé en scandant des slogans hostiles aux anciens figures du gouvernement. L’appel à manifester, qui se renouvelle chaque fin de semaine après la prière du vendredi et organisé par des militants actifs du mouvement associatif, constitué en grande partie de jeunes, venus des quatre coins de la cité de l’émir, ont manifesté pour dire non au statu quo et exigent des solutions spécifiques pour sortir de l’impasse. La forte mobilisation de la rue à Mascara, à l’instar des autres régions du pays de révolte citoyenne, s’amplifie par une montée en puissance de la protestation. Les citoyens sont sortis pour s’exprimer sur un sujet qui les concerne directement au vu des slogans portés sur les affichés des marcheurs. Ils saluent la décision de l’appareil judiciaire de juger les auteurs de dilapidation des deniers publics et des biens du peuple, en toute célérité, ou toute forme de pression d’où qu’elle vienne, sans aucune distinction.

L’action de protestation ne faiblit pas. Des centaines de citoyens brandissaient des pancartes et des affiches sur lesquelles était écrites que la volonté du peuple doit être respectée, «Non à l’impunité» et «Non au règlement de comptes». Des centaines de personnes ont déferlé dans les rues de Mascara vendredi, pour protester contre la récupération de la marche par des opportunistes et rythmé par des slogans en faveur de la démocratie et hostiles au pouvoir. «L'armée, le peuple, frères-frères», «Voleurs, vous avez appauvri le pays», scandent les manifestants de la capitale de l’émir défilant dans l'une des artères principales de la ville pour déboucher, comme à l’accoutumée, vers la place Emir Abdelkader. La contestation était partout. Des jeunes et moins jeunes, dans une atmosphère bon enfant. Les mots d’ordre de l’appel à la marche, un rendez-vous programmé pour sortir massivement dans la rue, dans une marche pacifique d’une exemplarité sans faille. Morosité du quotidien, mépris des élites, chômage de masse pour témoigner du mal-être de la jeunesse algérienne, est devenue l'un des hymnes des manifestants contre un tel état de fait. Femmes, étudiants, retraités et autres citoyens entonnent les mêmes refrains pour faire entendre leurs voix car, faut-il le rappeler, la détermination des marcheurs est plus que vive aujourd’hui, plus que jamais et ils l’ont exprimé encore une fois à travers la cité de l’émir. Les manifestants refusent l’offre de sortie de crise et la feuille de route proposée par le pouvoir. Des familles apportent aussi leur soutien à cette marche populaire en offrant de l’eau, du café et du couscous aux marcheurs. «Notre revendication est que vous partiez tous, notre objectif est de construire un État démocratique et de droit», souligne cette jeune étudiante en droit comme pour s’adresser au pouvoir en demandant le départ du système politique.

Une mère accompagnée de ses deux enfants nous dira en substance : «Nous sommes ici pour leur dire de dégager. Il faut laisser la place aux jeunes générations. Beaucoup ont fait des études supérieures, on ne leur a pas donné leur chance. Il faut un changement radical», exige-t-elle.

Des propos qui témoignent du degré de maturité des masses populaires pour un renouveau de l’Algérie libre, prospère se tournant carrément vers un avenir meilleur dans un climat de consensus et de concertation dans un dialogue constructif.

