Béchar : Non à la dilapidation des richesses !

Fidèles à leur rendez-vous hebdomadaire, les habitants de la capitale de la Saoura, notamment les plus jeunes, toutes couches confondues, entre fonctionnaires, universitaires et sans emploi, ont encore arpenté les principales avenues de la ville pour réitérer leurs revendications, mais également pour exprimer une certaine satisfaction que l’on pouvait lire sur les slogans et inhérents aux dernières interpellations de certaines personnalités et hommes d’affaires, soupçonnées d’avoir bénéficié de faveurs financières illégales. Il faut dire que les événements de la semaine écoulée n’ont pas laissé indifférents les citoyens de Béchar, dont les échanges d’avis auront été polarisés par les derniers événements. A l’occasion des manifestations de ce 10e vendredi et hormis les revendications décriées depuis le début du mouvement populaire, en l’occurrence le refus d’un cinquième mandat, la démission d’un certain nombre d’hommes politiques, la position de l’Armée vis-à-vis du mouvement, c’est bien plus la justice qui était soutenue, à travers les différents slogans, pour le jugement de toute affaire ayant porté atteinte à la Nation et notamment à son économie. Une manière de démontrer la confiance que place le peuple envers cette institution, tout en exprimant encore une fois celle qu’elle place envers son Armée, appelée à poursuivre la sécurité et la quiétude du pays.

Ramdane Bezza