SIDI BEL-ABBÈS : Une Algérie unie dans la diversité

Une grande mobilisation était observée sur la place du 1er Novembre envahie par des centaines de jeunes devant confectionner la gigantesque banderole, aux couleurs nationales, à exposer lors de cette dixième marche populaire.

Jusqu’à une heure tardive, la veille, les organisateurs de la manifestation veillaient encore au moindre détail pour la réussite de l'événement qui se voulait un énième signe pour le changement profond et radical d’un mode de gouvernance. Le même rythme d'animation est soutenu au niveau de tous les quartiers de la cité de la Mekkerra pour traduire la solidarité d’une population qui s’est inscrite dans l’esprit d’un processus de soulèvement populaire et son attachement à ses fondements, une Algérie unie dans toute sa diversité. Au lieu habituel et à la même heure, le rendez-vous était donc donné pour que le rassemblement se constitue et s’élargisse progressivement avant de sillonner les artères de la ville et scander des slogans donnant de la couleur et de la sonorité au décor. «Non à des élections supervisées par des organisateurs responsables de la crise», répétaient en chœur ces milliers de manifestants sur un itinéraire de quelques kilomètres reliant les deux pôles urbains de la circonscription. Hommes et femmes ont ainsi répondu à l’appel pour la manifestation qui revêt un caractère de persévérance au vu de cette détermination affichée. «On marchera chaque vendredi jusqu’à la satisfaction de nos revendications qui reposent sur la naissance d’une nouvelle république guidée par l’esprit des valeurs dans la gestion de la chose publique et observant les intérêts du pays et de la nation», précise un jeune manifestant. Notons enfin que cette marche du vendredi a été précédée au courant de la semaine par des campagnes de volontariat pour le nettoyage des quartiers et de reboisement dans des sites de détente pour situer l’engagement de la population à veiller à la sérénité de la cité et à la préservation de l’environnement.

A. B.